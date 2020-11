23.11.2020, 18:38 Uhr

Stroh statt Styropor: Aiwangers Agenda für Bioökonomie

Erdöl als Basis für viele Produkte des Alltags kann schon heute zum Teil durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Auch Bayern will hier stärker in den Umbau der Wirtschaft investieren - sowohl in der Forschung wie auch in der Anwendung.