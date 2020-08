Strittiges Industriegebiet Gerbrunn: Bürgerentscheid rückt näher

In der Gemeinde Gerbrunn bei Würzburg gehen die Diskussionen um ein umstrittenes Industriegebiet am Kirschberg in die nächste Runde. Eine Bürgerinitiative gegen das geplante Industriegebiet auf einer 1,3 Hektar großen Biotopfläche hat Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt und will die Listen in den kommenden Tagen an die Gemeinde übergeben. Wie die Gerbrunner Grünen-Gemeinderätin Beatrix Radke von der Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, habe die Initiative seit dem 5. März 2020 rund 720 Unterschriften gesammelt. Knapp 500 seien für das Bürgerbegehren nötig.

Bürgerinitiative kritisiert Eingriffe in Biotop

Nach Übergabe der Unterschriften an die Gemeinde müsse diese die Unterschriften prüfen und weitere Schritte einleiten, so Radke. Sie hofft, dass es im Herbst zum Bürgerentscheid kommen kann. Die Gegner des geplanten Industriegebiets kritisieren den damit verbundenen Eingriff in ein "schützens- und erhaltenswertes Biotop" und befürchten die Zerstörung des Lebensraums von Tieren wie Zauneidechsen oder Nattern. Außerdem befürchtet die Bürgerinitiative eine zunehmende Lärm- und Staubbelastung, wenn das Industriegebiet kommen sollte.

Gerbrunner Baufirma will sich erweitern

Das Industriegebiet soll nach derzeitigem Stand nicht bedarfsgebunden sein. Aber die Gemeinde Gerbrunn mit SPD-Bürgermeister Stefan Wolfshörndl an der Spitze plant das Gebiet in erster Linie, um einem ortsansässigen Bauunternehmen die nötige Erweiterung zu ermöglichen. Das Unternehmen ist seit rund 60 Jahren in Gerbrunn ansässig und will dort Materialien zwischenlagern, um daraus neue Baustoffe zu recyceln. In einer schriftlichen Mitteilung betont das Unternehmen, "keinen Raubbau an der Natur" betreiben zu wollen. "Weder die Natur noch die Bürger" sollten zu Schaden kommen.

Baufirma verweist auf Ausgleichsflächen und Schutzmaßnahmen

Für die dringend nötige Erweiterung des Betriebsgeländes sei das Gebiet am Kirschberg alternativlos, heißt es von Seiten des Bauunternehmens. Es sei "kritisch abgewogen" worden, dass die geplante Erweiterung in einen bestehenden Biotopverbund eingreife. Durch Ausgleichsmaßnahmen könne der Biotopverbund aber an anderer Stelle sogar noch gestärkt werden. Für jeden Baum, der gerodet werden müsse, solle ein neuer gepflanzt werden, so das Unternehmen. Lärmgutachten würden außerdem zeigen, dass geltende Grenzwerte unterschritten werden würden. Die Staubbelästigung solle durch Lagerung der Materialien "in dreifach geschlossenen und überdachten Hallen" minimiert werden.