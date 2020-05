Strikte Auflagen für Münchner Corona-Demonstration

Am Samstag soll wieder protestiert werden gegen die Corona-Auflagen. Statt auf dem Marienplatz findet die Demonstration in München dieses Mal aber auf der Theresienwiese statt - allerdings nur unter strengen Auflagen, wie der BR am Abend erfuhr.

Maximal 1.000 Menschen dürfen wegen des Infektionsschutzes teilnehmen, heißt es in der Genehmigung des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Die Organisatoren hatten zehn Mal so viele Teilnehmer angemeldet.

Zugänge sollen kontrolliert werden

Den Auflagen liege eine Gefahrenprognose des Polizeipräsidiums München und des städtischen Referats für Gesundheit und Umwelt zugrunde, teilten die Behörden mit.

Die Kundgebung darf nur zwei Stunden dauern und muss auf einer begrenzten, klar gekennzeichneten Fläche stattfinden. Bereits die Zugänge würden kontrolliert, damit nicht zu viele Menschen teilnehmen könnten, hieß es weiter.

Außerdem darf die Demonstration im Vorfeld nicht beworben werden. Flyer zu verteilen, ist während der Demo ebenfalls nicht gestattet.

Veranstalter müssen für Ordnung sorgen

Um zu gewährleisten, dass die Ordnung eingehalten wird, müssen die Veranstalter laut KVR 100 Ordnerinnen und Ordner stellen. Versammeln sich Menschen jenseits der festgelegten Fläche - und wird damit die zulässige Personenzahl von 1.000 Teilnehmern - überschritten, soll der Veranstalter dem über Lautsprecher entgegenwirken.

Die Stadtverwaltung betonte außerdem: Sollten die Demonstranten den Mindestabstand von anderthalb Metern und die anderen Auflagen nicht einhalten, werde die Polizei einschreiten.