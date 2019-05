Wie zwei Allgäuerinnen für Organspenden kämpfen

Es regnet mal wieder in Immenstadt. Und das nicht zu knapp. Aber Margret Staab und Susi Ferguson lassen sich davon nicht abbringen. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten sind sie auf dem Marienplatz unterwegs und knoten schon fleißig:

"Also wir hängen noch von den Fenstern da ganz viele hängende Herzen und hier am Marienbrunnen, da kommen noch große bunte Herzen auf jede Seite. Und wir haben in Immenstadt einige Bronzefiguren und die werden eingekleidet, die Kühe kriegen auch so Jäckchen, und immer wieder hängt ein Zettel mit der Aufschrift: 'Organspende, die Entscheidung zählt', damit die Leute wissen, worum es geht."

Kampf für mehr Organspenden

Rund 3.000 Herzen haben die beiden Frauen für diese Aktion erhalten – von fleißigen Händen aus dem ganzen Allgäu. Genau wissen sie es nicht, Margret Staab hatte keine Zeit zum Zählen, sagt sie. Bei ihr liefen buchstäblich alle Fäden der Aktion zusammen. Susi Ferguson begeistert vor allem, dass es so viele unterschiedliche bunte Herzen sind, genau wie wir Menschen, sagt sie. "Nicht nur schwarz-weiß, unterschiedlich eben – aber innerlich sind wir alle Herz und Blut und so weiter.