Streusalz "bis unter's Dach": Winterdienst ist bereit

"Wir haben alle Vorbereitungen abgeschlossen", wird Frank Rose, der Leiter der Straßenmeisterei Kitzingen, zitiert: "Die Salzhallen sind bis unters Dach gefüllt, die Einsatzfahrzeuge sind startklar, die Mitarbeiter eingewiesen und die Routen abgestimmt." Demnach lagern allein in der Kitzinger Salzhalle aktuell rund 1.000 Tonnen Streusalz.

Dienstbeginn um 3 Uhr früh

Laut dem staatlichen Bauamt Würzburg läuft der Winterdienst in den Straßenmeistereien im Schichtbetrieb. Demnach kontrollieren ab 3.00 Uhr nachts Winterdienstmelder die Strecken. Bei Bedarf rücken die Einsatzfahrzeuge aus, um bis zum einsetzenden Berufsverkehr eine sichere Straße zu gewährleisten. Dies gilt auch für die Abendstunden. Der Winterdienst ist im Einsatz, wenn Schnee gemeldet ist, aber auch bei Raureif und überfrierender Nässe.

Salz wurde im Sommer gekauft

Die Vorbereitung auf den nächsten Winter beginne direkt nach Ende des letzten Wintereinsatzes, so das staatliche Bauamt in Würzburg. Alle Fahrzeuge würden grundgereinigt und einer Sichtkontrolle unterzogen. In den Sommermonaten würden die Streuer überprüft und justiert. Im Sommer würden auch die Salzbestellungen für den nächsten Winter getätigt, denn das Salz sei im Sommer günstiger, betont das Bauamt.

Letztes Jahr: 10.000 Tonnen Streusalz ausgebracht

Der Winterdienst der Straßenmeistereien in Kitzingen, Lohr, Ochsenfurt und Würzburg betreut ca. 1.300 km Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. In der vergangenen Wintersaison 2020/21 brachten die Streufahrzeuge rund 10.300 Tonnen Streusalz auf den Straßen aus.