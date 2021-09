vor 23 Minuten

Streuobstzentrum ja oder nein? Bürgerentscheide in Mittelfranken

Nicht nur ein neuer Bundestag wird heute gewählt: In einigen Kommunen stehen auch Bürgerentscheide an. So auch in Burgbernheim. Hier stimmen Bürger über ein Streuobstkompetenzzentrum ab. Auch in Burgoberbach und Lonnerstadt stehen Entscheidungen an.