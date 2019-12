Streuobstwiesen: Vogelschutzbund erwägt Klage gegen Baumhöhe

Seltene Vogelarten wie Wendehals und Wiedehopf sind in Streuobstwiesen zuhause. Dieses Zuhause sieht der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) derzeit akut bedroht. Denn die Kriterien, die die Staatsregierung bei der Definition von Streuobstwiesen anwenden will, seien alles andere als praxisnah, so der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer.

LBV beabsichtigt Klage gegen derzeitigen Plan zur Baumhöhe

Es geht um die Stammhöhe der Bäume. Der LBV ist für eine Definition, die eine Höhe von 1,60 Meter festlegt. Die Staatsregierung plädiert für 1,80 Meter. Laut Norbert Schäffer würden demnach mehr als drei Viertel der schützenswerten Wiesen aus dem Raster fallen. Der LBV behalte sich rechtliche Schritte vor. Der CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger beruft sich dagegen auf den derzeitigen Richtwert:

"Hochstämmig ist nun einmal so definiert. Früher gab es eine andere Definition, aber die Definition gilt seit Mitte der 90er Jahre und wir können deshalb jetzt nicht alles neu definieren." Eric Beißwenger, CSU-Landtagsabgeordneter