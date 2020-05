19.05.2020, 22:40 Uhr

Streuobstwiesen: LBV will gegen Neuregelung klagen

Der Landesbund für Vogelschutz will gegen die neue Streuobst-Verordnung klagen, die strengere Regelungen dafür vorsieht, ab wann eine Streuobstwiese als geschütztes Biotop gilt. Die Streuobstwiesen in Bayern wären nicht mehr geschützt, so der LBV.