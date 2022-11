Streuobstpakt: Erste 100 Bäume im Kreis Aschaffenburg angekommen

100 Apfel-, Birnen-, Zwetschgen- und Nussbäume sind am Dienstagvormittag (8.11.22) in Dammbach im Landkreis Aschaffenburg angeliefert worden für den Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege Aschaffenburg e.V.. In Unterfranken ist es der erste Verein, der den Förderbescheid des bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhalten hat im Rahmen des Programms "Streuobst für alle!".

Bis zu 4.500 Euro für jeweils 100 Bäume

Hintergrund ist der bayerische Streuobstpakt, geschlossen im Oktober 2021. Demnach sollen bis 2035 eine Million neue Streuobstbäume gepflanzt werden. So steht es in dem Pakt, den die bayerische Regierung mit mehreren gesellschaftlichen Gruppen geschlossen hat. Erhalten werden sollen damit die Kulturlandschaft, die Biodiversität und die Eigenversorgung mit Obst in den Regionen. Die Staatsregierung will die Umsetzung des Bayerischen Streuobstpaktes mit insgesamt über 600 Millionen Euro bis 2035 unterstützen. Seit Anfang Oktober 2022 können Vereine, Kommunen und Verbände Anträge für Fördergelder stellen. Gewährt werden bis zu 4.500 Euro für jeweils 100 Bäume.

Alte und robuste Sorten, die mit dem Klima klar kommen

Der Aschaffenburger Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege habe den Antrag früh gestellt, erklärt die Geschäftsführerin Renate Günther. Deswegen konnten die Bäume jetzt auch in Empfang genommen und an die Mitglieder des Vereins verteilt werden. Der erste Apfelbaum wurde am Dienstagfrüh auch gleich auf dem Oberschnorrhof in Dammbach gepflanzt. "Wichtig sind für uns sind die alten, regionalen Sorten, die auch mit dem Klima in der Region klarkommen," sagt Rene Wohland, Baumwart und Mitglied im Kreisrat des Aschaffenburger Vereins. "Angeliefert wurden heute überwiegend Apfelbäume, unter anderem Danziger Kant und Winterrambur, Wirtschaftsäpfel, die man gut für Apfelsaft nehmen kann und die lange lagern können." Diese Arten seien von Natur aus robust und würden zu vitalen Bäumen.

Kulturlandschaft mit Neupflanzungen erhalten

Ebenfalls Teil des Streuobstpaktes: Wer einen oder mehrere Bäume auf den eigenen Streuobstwiesen pflanzt, verpflichtet sich zur Pflege. Dazu gehört das Gießen und der richtige Schnitt des Baumes. Der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege Aschaffenburg e.V. hat die Bäume jetzt an die Mitglieder im Kreis verteilt. Bäume gingen unter anderem nach Alzenau, Westerngrund und Keilberg. Die Geschäftsführerin des Kreisverbands Aschaffenburg, Günther erklärt: "Auf unseren Streuobstwiesen stehen viele alte Bäume. Älter als 80 bis 100 Jahre werden diese Bäume nicht. Deswegen soll die Kulturlandschaft mit diesen Neuanpflanzungen erhalten werden."

Weitere Bäume werden im Landkreis gepflanzt

Der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege Aschaffenburg e.V. ist der Dachverband für 34 Obst-und Gartenbauvereine im Kreis und hat weitere gute Nachrichten. "Auch die Vereine in Aschaffenburg-Damm und Königshofen haben Anträge auf 100 Bäume gestellt und jetzt auch bewilligt bekommen. Das heißt weitere 200 werden demnächst im Kreis gepflanzt," berichtet Renate Günther glücklich.