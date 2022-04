Streuobst: Lecker und ökologisch wichtig

In Burgbernheim leben 3.000 Einwohner. Auf die kommen 30.000 Steuobstbäume. Das Offensichtliche hat man hier im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim zum Motto der Stadt gemacht. Denn hier weiß man, wie wichtig Streuobstwiesen sind.

Vor allem fränkische Zwetschgenbäume

Allein die Hälfte aller Streuobstbäume in Burgbernheim tragen die fränkische Zwetschge, erklärt Ernst Grefig. Der Burgbernheimer ist seit 35 Jahren Stadtgärtner. Dazu können jeden Sommer und Herbst Äpfel, Birnen, Walnüsse, Maulbeeren, Kirschen und mehr geerntet werden – per Hand. An vier Sammelstellen werden die Früchte gesammelt und zur Mosterei gebracht. Das sind 200 bis 220 Tonnen. Daraus entstehen echte regionale Burgbernheimer Produkte wie Säfte, Seccos oder Fruchtaufstriche.

Wichtiger Lebensraum

Streuobst ist aber nicht nur lecker. Die Streuobstwiesen bieten Lebensraum für 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Denn chemisch düngen oder einfach mähen ist hier verboten. Deswegen haben die rund 300 Schafe von Schäfer Josef Roß eine wichtige Rolle: Ihre Hinterlassenschaften düngen natürlich. Er ist nicht der einzige Schäfer im Ort, der von Wiese zu Wiese zieht, damit seine Schafe das vitaminreiche Gras der Streuobstwiese fressen. Es ist ein natürlicher Kreislauf, den man schätzen und erhalten muss – für Tiere, Pflanzen, aber auch für den Menschen, sagt Stadtgärtner Ernst Grefig.

Wenige Streuobstwiesen in Bayern

Nicht immer hat man die Bedeutung von Streuobstwiesen erkannt. Seit den 1960er-Jahren ist der Streuobstbestand in Bayern um 80 Prozent zurückgegangen, berichtet Ernst Grefig. Der Grund für den Rückgang ist die Rodungsprämie, die es in den 1950er- bis 1970er-Jahren gab, um mehr landwirtschaftliche Flächen im Freistaat zu schaffen. In Burgbernheim galt diese Prämie nicht, denn die Streuobstwiesen waren für Landwirtschaft nicht geeignet. Schuld ist die Frankenhöhe, die die Wiesen uneben macht.

Streuobst gewinnt an Bedeutung

Als in den 1980er-Jahren Supermärkte aufkamen, hat man das eigene Streuobst nicht mehr gebraucht, sagt Ernst Grefig. Weniger wichtig war damals, was aus den Wiesen wird. Doch in den vergangenen rund 15 Jahren hat Burgbernheim sich seinem Naturerbe wieder vermehrt angenommen: Streuobsttag im Herbst, Streuobstwanderungen und –führungen und die heimischen Produkte. Sogar Streuobstpate kann man hier werden. So sind hier das ganze Jahr über Aktionen zum Streuobst geplant und nicht nur am internationalen Tag des Streuobstes.