Streuobst für alle: Wann es Geld vom Staat für einen Baum gibt

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" aus dem Jahr 2019 soll auch die Streuobstbestände in Bayern retten. Denn ein alter großer Obstbaum ist ein Hotspot der Artenvielfalt und Lebensraum für viele Insektenarten. So ist bei den Verhandlungen am Runden Tisch des Artenschutzvolksbegehrens vor knapp vier Jahren auch der sogenannte Streuobst-Pakt herausgekommen. Ein neuer Bestandteil dieser Vereinbarung: Das Förderprogramm "Streuobst für alle". Damit sollen auch genügend Bäume nachgepflanzt werden.

Jeder Baum zählt

Geld aus dem Streuobstpakt bekommt zum Beispiel, wer einen einzelnen Obstbaum in seinem eigenen Garten pflanzt: Maximal 45 Euro pro Baum, je nachdem, wieviel er gekostet hat. Geld gibt es nur für den Baum an sich. Für Zubehör wie den Pfahl, die Schnur, die den Baum stützen und die Pflanzung an sich muss man selbst aufkommen.

Am Anfang steht der Antrag

Wer Streuobstbäume pflanzen und die Förderung bekommen möchte, muss als erstes den Zuschuss beantragen. Das kann ein Hobbygärtner oder eine Hobbygärtnerin jedoch nicht selbst machen – denn "Streuobst für alle" läuft über Sammelanträge, die nur Kommunen, Vereine und Verbände beim Amt für Ländliche Entwicklung einreichen können.

Wenn die eigene Gemeinde keinen Sammel-Antrag stellt und der Obst- und Gartenbauverein auch nicht, kann man sich auch an die Nachbargemeinde wenden, einen Naturschutzverband oder den Gartenbauverein zwei Dörfer weiter, so die Auskunft des Amtes für Ländliche Entwicklung in Krumbach. Eine Einzelperson kann die Förderung für bis zu zehn Bäume bekommen.

Nach dem Antragstellen heißt es erst einmal abwarten, bis der Bewilligungsbescheid da ist. Denn bevor man den nicht hat, darf man den Obstbaum nicht einmal bestellen. So steht es in den Förderrichtlinien.

Esskastanie ja, Golden Delicious nein

Der Begriff "Streuobst" kommt daher, dass die Obstbäume früher verstreut in der Landschaft standen.

Für die Teilnahme an "Streuobst für alle" kommen diese Sorten Baum infrage: Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume; möglich sind auch Quitte, Mispel, Vogelkirsche, Eberesche, Speierling, Esskastanie und zum Beispiel Walnussbäume. Haselnüsse sind bei "Streuobst für alle" nicht vorgesehen.

Bei Äpfeln und Birnen gibt es einige Ausnahmen: Nicht ins Programm fallen Supermarktsorten wie Golden Delicious, Cox Orange, Granny Smith, Elstar, Pinova und 14 weitere Sorten. Bei den Birnen fallen Abate Fetel und Dessert-naja raus.

Richtige Bäume, keine Säulenäpfel

In jedem Fall ist entscheidend: Es muss sich entweder um einen Hochstamm handeln, das heißt, die Krone fängt erst bei einer Höhe von 1,80 Meter an - oder um einen Halbstamm: also mit einem Kronenansatz bei 1,40 Meter. Die Bäume müssen wurzelnackt gekauft werden, sie dürfen also nicht in einem Pflanzkübel stecken. Wurzelnackte Bäume können nur im zeitigen Frühjahr oder im späten Herbst gepflanzt werden.

Gibt es überhaupt genügend Bäume?

Fachleute bezweifeln, dass die Baumschulen die Nachfrage nach den subventionierten Hochstamm-Obstbäumen überhaupt decken können. Wo sollen die Brettacher, Glockenäpfel und Gravensteiner, Butterbirnen und Nationalbergamotten alle herkommen?

"Am besten erst mal die Anfragen stellen bei den Baumschulen - und sich vielleicht dann vertrösten lassen auf ein halbes oder ein Jahr später", rät Tina Sailer, die Kreisfachberaterin für Gartenbau im Landkreis Günzburg. Der Bewillligungsbescheid gelte auf alle Fälle über die Saison hinaus, wenn der gewünschte Baum nicht verfügbar sei, so die Auskunft vom Amt für Ländliche Entwicklung. "Streuobst für alle" ist momentan zeitlich nicht begrenzt, das Angebot werde sicher auch nächstes Jahr noch gelten.

Baum darf zwölf Jahre lang nicht umgemacht werden

Für jeden geförderten Baum gilt eine sogenannte Zweckbindungsfrist. Er muss mindestens zwölf Jahre stehen bleiben, sonst muss man den Zuschuss "im Regelfall" zurückzahlen, heißt es in den Förderrichtlinien.

Um einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten, muss der Obstbaum viel älter sein. Erst mit Ü50, manche sagen auch Ü70, wird der Obstbaum ökologisch wertvoll. Dann nämlich, wenn er so dicke Rindenspalten hat, dass Fledermäuse dazwischen übernachten, wenn Baumhöhlen entstanden sind, in denen Spechte brüten und Faulstellen, in denen Totholzkäfer leben.

Deswegen betont auch Kreisfachberaterin Tina Sailer: "Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Bäume länger als zwölf Jahre stehen würden." Apfelbäume können unter Umständen 120 Jahre alt werden und Birnen auch mal 200 – wenn sie gut gepflegt werden. Obstbäume in Schuss zu halten, ist allerdings wesentlich mühsamer, als sie zu pflanzen.