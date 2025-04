Kampf gegen das Katzenelend: Unterwegs mit der Tierschützerin

Streuner sind nicht für Leben ohne Besitzer gemacht

Percya Schwarzer kümmert sich seit fünf Jahren um herrenlose Katzen in Regensburg. Etwa einmal in der Woche fängt die private Tierschützerin Streunerkatzen ein und sorgt dafür, dass sie kastriert und medizinisch versorgt werden. Denn Streunerkatzen vermehren sich schnell und sind nicht fürs Leben ohne Besitzer gemacht, sagt Percya: "Die gehören regelmäßig entwurmt, sie brauchen richtiges Futter und nicht einfach irgendwo eine Betonfläche, wo sie ums Leben kämpfen müssen."

Straßenkatzen oft krank

Streunerkatzen haben oft Krankheiten und Verletzungen, so Schwarzer. Das bestätigt auch eine Statistik des Deutschen Tierschutzbundes. Demnach sind 99 Prozent aller Straßenkatzen krank, jede Zwanzigste sogar todkrank.

Für die Tierarztkosten muss Percya Schwarzer selbst aufkommen. Sie finanziert ihre private Streunerhilfe rein aus Spenden. Davon müssen neben den Kastrationen auch Futter und Medikamente bezahlt werden.

Viele Streuner offenbar im Hafenbereich

Im Jahr 2022 schätzte der Deutsche Tierschutzbund die Zahl der Straßenkatzen in Bayern auf rund 300.000. Wie viele Streuner in Regensburg leben, lässt sich nicht eindeutig sagen. Nach Angaben der Stadt wurden zwischen 2020 und 2023 rund 280 Katzen aufgegriffen, die mit großer Wahrscheinlichkeit freilebend waren oder Verletzungen aufwiesen. Tierschützerin Percya Schwarzer schätzt die Zahl an Streunern deutlich höher. Allein im Hafengebiet im Regensburger Osten sollen 200 bis 300 Straßenkatzen leben. Und es würden von Jahr zu Jahr mehr werden: "Es ist traurig, weil es einfach zu viele sind und es kümmert keinen", so Schwarzer.

Forderung: Registrierungs- und Kastrationspflicht

Auch Ariane Weckerle vom Regensburger Tierheim bemerkt die steigende Zahl an Streunerkatzen. Sie fordert deshalb die Einführung einer Registrierungs- und Kastrationspflicht für freilaufende Hauskatzen in Regensburg. Damit könnten die Besitzer von Fundkatzen schneller ermittelt und Streunerkatzen unbürokratischer kastriert werden. Dadurch würden sich die Katzen nicht mehr so schnell vermehren und das Streunerproblem würde kleiner werden, so Weckerle.

Katzenschutzverordnung könnte helfen

Für solch ein Vorhaben gibt es in Deutschland die sogenannte Katzenschutzverordnung, die eine Kennzeichnung, Registrierung und Kastrierung vorschreibt. Die Entscheidung, ob die Verordnung eingeführt wird, liegt in Bayern bei den jeweiligen Landkreisen und Städten. Laut dem Deutschen Tierschutzbund wurde bisher in rund 20 von etwa 2.300 Kommunen in Bayern die Katzenschutzverordnung mit einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht eingeführt. Davon gilt lediglich in etwa zehn Kommunen auch eine Kastrationspflicht.

Kastrations- und Registrierungspflicht in Regensburg möglich

Die Stadt Regensburg stehe einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht offen gegenüber, wie eine Sprecherin auf BR-Anfrage mitteilt. Am 1. April will sich der Umweltausschuss mit einer Rechtsverordnung zum Schutz von Katzen befassen. "Die Verordnung soll für das gesamte Stadtgebiet gelten und eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle im Stadtgebiet gehaltenen Katzen beinhalten", heißt es in der Mitteilung.

Dass eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht in Regensburg möglicherweise eingeführt wird, freut auch die Tierschützerin Percya Schwarzer: "Da bin ich richtig baff! Ich hoff, dass sich dadurch die Hürden und Rechtslagen für das Einfangen erleichtern. Dann können wir jetzt Vollgas geben."