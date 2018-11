Streudienst "verklebt" Parkplatz in Waldkraiburg

Ein falsches Streumittel hat am Dienstag in Waldkraiburg zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Ein privater Streudienst hatte in der Früh zwei Firmengelände und den Parkplatz eines Supermarktes gestreut. Das Mittel verwandelte sich in eine zähe rutschige Flüssigkeit.

Aluminiumnitrat statt Streumittel verwendet

Wie sich herausstellte, war statt des geplanten Streumittels ein Mittel aus Aluminiumnitrat auf die Flächen aufgebracht worden. Aluminiumnitrat wird unter anderem als Beize in der Färberei und zum Gerben von Leder verwendet.

Feuerwehr musste Asphalt und Reifen reinigen

Nachdem es im Tagesverlauf zu mehreren kleineren Unfällen gekommen war, musste die Waldkraiburger Feuerwehr schließlich mit einem Großaufgebot anrücken. Nicht nur die Parkplätze mussten gereinigt werden. Die Einsatzkräfte spritzten auch die Reifen der Autos ab, um zu verhindern, dass die schmierseifige Masse aufs komplette Stadtgebiet verteilt wird.

Warum es zu der Verwechslung kam, konnte die Polizei am Dienstagnachmittag nicht sagen.