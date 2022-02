BR24live 13 Uhr: Stresstest Omikron? Kabinett berät Corona-Lage

Corona-Rekordhöhen bei Schulkindern: Die Inzidenz in der am stärksten betroffenen Gruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt inzwischen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 3.727 (Stand 31.01.2022). Ein Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Chaos und Resignation bei Quarantäneregeln

Wer nach einem positiven Test in der Klasse wann in Quarantäne muss, entscheidet das örtliche Gesundheitsamt. Eine Regel, die vergangene Woche zu reichlich Kritik von Verbänden und Opposition führte. Denn viele Ämter kommen mit den einzelnen Quarantäne-Anordnungen schon lange nicht mehr hinterher. Das Gesundheitsamt in Augsburg hat die Nachverfolgung bis auf weiteres ganz ausgesetzt.

Im Berchtesgadener Land hat man auf eine Alternative umgestellt: Sind mehr als zehn Prozent einer Klasse positiv PCR-getestet, muss die gesamte Klasse für fünf Tage in vorübergehenden Distanzunterricht, schreibt Udo Langenhorst, Amtsarzt im Landratsamt Berchtesgadener Land, an BR24. Diese Anordnung könne das Gesundheitsamt zeitnah leisten.

Ministerium: Keine Schule vollständig im Distanzunterricht

In Bayern fehlen momentan rund zwei Prozent aller Lehrkräfte und mehr als fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler coronabedingt im Unterricht. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es bei den Schulkindern noch 3,8 Prozent.

Aber: Komplett im Distanzunterricht ist laut Kultusministerium derzeit keine Schule. Der Freistaat will auch weiter am Präsenzunterricht festhalten. Die Schulpflicht jetzt auszusetzen, wäre laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) falsch. "Das führt ins Chaos", sagte Söder am Sonntag in der ARD.

BLLV: Chaos an Schulen

Die Schulen stecken schon im Chaos, meint dagegen die Präsidentin des bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann. Der Zeitpunkt für Schulschließungen sei schon da, weil Lehrer wegen Lehrermangels und Corona fehlten und so viele Schüler nicht im Unterricht seien, dass sich Präsenzunterricht teilweise schon nicht mehr lohne, so Fleischmann im BR-Interview.

Der Umgang mit den steigenden Inzidenzen und den Quarantäneregeln an Bayerns Schulen ist heute auch ein Thema im Kabinett. Die Pressekonferenz mit Staatsminister Herrmann (CSU), Finanzminister Füracker (CSU), Kultusminister Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Holetschek (CSU) überträgt BR24 ab 13 Uhr live.