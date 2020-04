Stresssituation Coronakrise: Gefahr von Baby-Misshandlungen

Nicole Sommer hat sich lange ein Baby gewünscht. Doch als ihr Sohn im Juni 2019 zur Welt kommt, fühlt sie sich in den ersten Wochen einfach nur müde, wütend und frustriert. Denn das Baby schreit viel; tagsüber und nachts.

"Ich habe viel geweint und ich war teilweise ein hormonell gesteuerter Zombie, der nicht mehr wusste, wo vorne und hinten war. Am schlimmsten war es, wenn der Kleine nachts nicht schlafen konnte. Da hab ich dann fast die Geduld verloren, dass ich gedacht hab: Man, ey jetzt trink halt die Flasche leer und schlaf!" Nicole Sommer, Mutter eines acht Monate alten Sohns

Weil sie am Ende ihrer Kräfte war, hat Nicole Sommer die "KoKi - Koordinierende Kinderschutzstelle" in Starnberg angerufen. Sie gehört zum Netzwerk frühe Kindheit des bayerischen Familienministeriums mit flächendeckenden Anlaufstellen in ganz Bayern. Seitdem hat Nicole Sommer regelmäßig Hausbesuche von der Familienkinderkrankenschwester Bianca Schacks bekommen. Bei ihr hat sie gelernt, die Signale ihres Babys besser zu verstehen. Doch seit der Coronakrise fallen die Hausbesuche weg. Nicole Sommer sagt: "Jetzt bin ich wieder da, wo ich vor 8 Monaten war - nämlich auf mich allein gestellt."

Sind die Eltern liebevoll oder am Limit?

Die Beratungen finden in der Regel nur noch telefonisch statt. Doch Familienkinderkrankenschwester Bianca Schacks hat in den vergangenen vier Wochen die Erfahrung gemacht: Telefonieren mit den betroffenen Familien ist oft unmöglich, schon allein weil das Baby viel schreit. Gerade Alleinerziehende oder psychisch kranke Eltern, etwa mit Angststörungen oder einer Wochenbettdepression, seien jetzt am Limit. Bianca Schacks kann ohne die Hausbesuche nicht sehen, wie belastet die Eltern wirklich sind: Ob sie Augenringe haben. Ob sie liebevoll mit dem Baby umgehen oder ob sie so ausgebrannt sind, dass sie das Kind vernachlässigen oder im Extremfall sogar misshandeln. Hier sieht sie eine Gefahr.

"Auch, wenn Eltern vorher nie große Aggressionen gespürt haben, kann es jetzt vorkommen, dass sie an ihre Grenzen kommen. Dass es durch die ganzen Belastungen und die Isolation auch zu Misshandlungen kommen kann. Bei Babys gibt es die Gefahr eines Schütteltraumas, wenn sie gewaltsam geschüttelt werden. Bei Kleinkindern von 2-3 Jahren, die in der Trotzphase sind, gibt es die Gefahr, dass man vor Wut zuschlägt." Bianca Schacks, Familienkinderkrankenschwester

Auch in sozialen Netzwerken tauschen sich Eltern zurzeit über dieses Problem aus. Zeitgleich im Homeoffice zu arbeiten und kleine Kinder zu versorgen – eine riesige Belastung für viele Eltern. Die Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends zum Beispiel postete auf Twitter, dass Eltern in die Kita-Whatsapp-Gruppe schreiben, "dass sie zum ersten Mal ihr Kind geschlagen hätten und danach nur heulend auf dem Küchenboden lagen".