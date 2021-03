Stress bei Ostereierfärbern in Sommerkahl wegen Corona

Aus weiß und braun wird lila, rot, blau, gelb, orange und grün: In der Eierfärberei in Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, eine der ältesten Deutschlands, werden in der gesamten Saison fünf Millionen Eier gefärbt. Geschäftsführer Burkhard Glaser hat wegen Corona dieses Jahr allerdings ein Drittel Eier weniger zu färben – wegen Corona.

Sechs Farben in 40 Minuten in Sommerkahl

Vor allem Direktvermarkter liefern ihre frischen Eier in die Eierfärberei des Geflügelhofes Lück. Vom rohen Ei bis zum bunten Osterei dauert es 40 Minuten. Zuerst werden sie in der Produktionsstraße gekocht bei rund 90 Grad. Dann geht es auf dem Fließband weiter: Die Eier kullern auf mit Farbe getränkten rotierende Schaumstoffrollen. Dort tanzen sie regelrecht und bekommen so den bekannten Marmoreffekt. Nach der "Färbe-Zone" durchlaufen die Eier schließlich eine Art Kühlturm, wo sie wie in einem Aufzug rund 20 Minuten rauf und runter fahren und dabei heruntergekühlt und abgeschreckt werden.

Corona-Lockdown schränkt Ostereierverkauf ein

Der Chef der Eierfärberei Burkhard Glaser ist Stress in der Osterzeit gewohnt. In diesem Jahr allerdings muss er sich mit einem ganz anderen Problem auseinandersetzen. Ein Drittel weniger Eier hat er diese Saison färben können. „Durch Corona und den Lockdown war die Nachfrage einfach weniger. Keine Dorffeste, die Gasthäuser haben geschlossen, keine Vereinsfeste. Und die Osternester, die sonst in Firmen und Schulen verteilt wurden, fielen jetzt auch weg,“ berichtet Glaser im BR24-Gespräch.

Politischer Zick-Zack-Kurs macht Eierfärberei zu schaffen

Zu diesem Einbruch hat das politische Hin und Her in der vergangenen Woche dem Chef der Eierfärberei zusätzlich schlaflose Nächte bereitet. „Zuerst hieß es nach der Bund-Länder-Schalte, die Läden und Märkte bleiben am Grün-Donnerstag zu. Das ist für den Ostereierverkauf ein ganz wichtiger Tag. Mein Handy stand nicht mehr still, weil einige Kunden ihre Eier nicht mehr färben lassen wollten. Dann zum Glück die Rolle rückwärts.“ Aber auch das hat die Planung in der Eierfärberei so kurzfristig nicht einfacher gemacht.

„Nächstes Jahr hoffentlich wieder normales Osterfest“

Burkhard Glaser hat Freude an seinem Beruf und dem Umgang mit Lebensmitteln, das merkt man. Er hofft, dass die Menschen durch die Corona-Pandemie wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel aufbringen, und auch dafür, wie sie produziert werden. „Das Gefühl habe ich jedenfalls. Dadurch, dass die Menschen wieder mehr selbst kochen, befassen sie sich jetzt auch anders mit dem Essen.“ Glaser wünscht sich selbst zu Ostern etwas Schlaf, und dass Ostern nächstes Jahr wieder ganz normal gefeiert werden kann.