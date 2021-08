Strengere Corona-Regeln in Stadt und Landkreis München

Sowohl die Stadt als auch der Landkreis München haben bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 an drei Tagen in Folge überschritten. In der Stadt München liegt der Wert aktuell bei 48,5, im Landkreis München bei 38,2.

Das bedeutet, dass ab Montag wieder strengere Corona-Regeln in Kraft treten. Dies teilten sowohl die Münchner Stadtverwaltung als auch das Landratsamt des Landkreises München am Samstag mit.

Gleichzeitig gilt ab Montag die Neufassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, mit der die Bund-Länder-Beschlüsse vom 10. August für Bayern umgesetzt werden. Darin ist festgelegt, dass bei einem Überschreiten der 35er-Grenze der Zutritt zu bestimmten Aktivitäten im Innenbereich mittels der 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – geregelt werden soll. Tests sind demnach ab Montag für Ungeimpfte Voraussetzung:

bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass in geschlossenen Räumen

für die Innengastronomie

für Indoor-Sport und

kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen und Kinos, sofern sie in geschlossenen Räumen stattfinden

für Angebote in geschlossenen Räumen von Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren ortsfesten Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

bei körpernahen Dienstleistungen

Kein Aus für Großveranstaltungen

Kulturelle oder sportliche Großveranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter sind auf Basis der 3G-Regel inzidenzunabhängig mit bis zu 50 Prozent der Kapazität der jeweiligen Sport- bzw. Veranstaltungsstätte möglich, höchstens dürfen aber 25.000 Zuschauer mit festen Sitzplätzen teilnehmen.

Testpflicht für Besucher von Krankenhäusern und Hotelgäste

Außerdem gilt bei der Inzidenzeinstufung "über 35" die 3G-Regel jetzt auch für Besucher von Krankenhäusern und Übernachtungsgäste von Beherbergungsbetrieben müssen nicht nur bei der Ankunft, sondern auch alle weiteren 72 Stunden einen Testnachweis vorlegen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind.

Kleine Kinder und Schüler sind ausgenommen

Von der 3G-Regel ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler, die regelmäßig im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden.

Für Lockerungen muss nach Angaben des Landratsamt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der nächstniedrigere Grenzwert unterschritten werden.