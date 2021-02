Strengere Corona-Maßnahmen für Pendler aus Tschechien

Pendler aus tschechischen Bezirken mit hohen Coronafallzahlen, die in den bayerischen Grenzregionen von Hof bis Cham arbeiten, werden verpflichtet, sich direkt zu ihrem Arbeitsplatz zu begeben. Nach Arbeitsende müssen sie die Firmen wieder direkt Richtung tschechischer Heimat verlassen. Sie dürfen das Betriebs- oder Schulgelände zum Beispiel nur für einen Corona-Test verlassen.

Landkreise in Grenzregionen wollen Corona weiter eindämmen

Zu dieser Maßnahme haben sich die Stadt Hof sowie die Landkreise Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Cham und Neustadt an der Waldnaab in Absprache mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium entschieden. So soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Die Verordnung gilt in den oberfränkischen und oberpfälzischen Landkreisen ab Freitag (12.02.2021) bis voraussichtlich Sonntag, den 7. März.

Hoher Inzidenzwert auch in Eger

In der Region Cheb (Eger) liegt der Inzidenzwert bei 1.149 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit liegt er dreimal so hoch wie im Landkreis Tirschenreuth, der laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit 333 momentan bundesweit die höchsten Fallzahlen hat, gefolgt vom Landkreis Wunsiedel mit 256. Auch Stadt und Landkreis Hof weisen mit 178 bzw. 162 vergleichsweise hohe Inzidenzwerte auf.

Gleichzeitig hat auch die tschechische Regierung angekündigt, ab Freitag (12.02.21) die drei tschechischen Bezirke Cheb (Eger) und Sokolov (Falkenau) an der Grenze zu Bayern sowie Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Sachsen abzuschotten. Menschen, die dort wohnen, dürfen diese Bezirke vorläufig nicht mehr verlassen, Ausnahmen gibt es laut des Gesundheitsministers in Prag nur für den Weg zur Arbeit.

Testpflicht für Tschechiens Grenzpendler

Grenzpendler aus Tschechien müssen sich bereits seit einiger Zeit wieder bei der Einreise alle 48 Stunden testen lassen und dürfen nur mit einem negativen Corona-Test die Arbeit in Bayern aufnehmen.