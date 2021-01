vor 25 Minuten

Strengere Corona-Maßnahmen: Das denken Niederbayerns Politiker

In Bayern gibt es ab Montag strengere Kontakt-Regeln für alle, in Corona-Hotspots dürfen sich Menschen nur in einem Radius von maximal 15 Kilometern bewegen. Für die meisten Verschärfungen bringen Politiker in Niederbayern Verständnis auf.