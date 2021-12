Strenge Corona-Regeln: Thermen fordern 2G statt 2G-plus

Es ist kein guter Tag für die Limes-Therme in Bad Gögging im Landkreis Kelheim. Schon seit zwei Stunden hat die Therme geöffnet, doch der Parkplatz ist immer noch fast leer. Zwei ältere Damen steigen mit ihren Badetaschen aus einem Auto. Sie kämen regelmäßig hier her, erzählen sie. Normalerweise sei der Parkplatz um diese Zeit bereits voll.

Wenige Besucher: 2G-plus als Grund

Der zögerliche Besuch liegt zum einen am Wetter. Den ganzen Morgen hat es geschneit. Doch ein weiterer Grund - und da sind sich hier eigentlich alle sicher - ist die 2G-plus-Regel, die für Erholungsbäder derzeit gilt. Rein darf nur, wer mindestens zweimal geimpft oder genesen ist und zusätzlich ein tagesaktuelles, negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen kann.

Teststation vor der Therme

Der Kurort in Niederbayern hat viel versucht, um den zusätzlichen Test so unkompliziert wie nur möglich zu machen. Direkt vor der Therme steht eine Teststation, die das Ergebnis innerhalb von 15 Minuten liefert. Doch selbst das reicht nicht. Das Ziel der Therme seien vor der Pandemie etwa 1.000 Besucher am Tag gewesen, das habe man damals auch annähernd erreicht, sagt Geschäftsführer Franz Bauer. An diesem Donnerstag werden es deutlich weniger sein, vielleicht rund 300 über den kompletten Tag verteilt.

Bad Gögging nicht von Lockdown betroffen

Keine einfache Situation für den Kurort mit Therme, Reha-Einrichtungen und Hotel, für den das Wellness-Geschäft im Herbst und Winter wichtig sei, sagt Bad Göggings Tourismus-Managerin Astrid Rundler. Immerhin blieb der Kurort im Landkreis Kelheim von einem kompletten Lockdown in dieser Saison verschont, doch vereinzelte Umbuchungen von Gästen, die nicht ins niederbayerische Bäderdreieck nach Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach reisen durften, konnte die Bilanz auch nicht aufhübschen. "Alles hat offen, die Gäste können kommen, aber wir sind weit davon entfernt einen normalen November oder Dezember zu haben", sagt Rundler.

Wunsch nach 2G

Damit zumindest das Weihnachtsgeschäft wieder ein wenig Fahrt aufnehmen könne, hat Thermen-Chef Bauer einen Wunsch: Wie jetzt für die Skigebiete solle seiner Ansicht nach auch für die Thermen nur die 2G-Regel gelten. Das würde bedeuten: Einlass nur für Geimpfte und Genesene, ohne zusätzlichen Test. Ähnlich argumentiert auch der Bayerischer Heilbäder-Verband, der ebenfalls die 2G-Regel für Thermen fordert.

Da andere Regeln derzeit nicht in Sicht sind, hat Franz Bauer aber noch einen zweiten Wunsch: sinkende Infektionszahlen. Wohl der einzige Ausweg aus der derzeitigen Situation - nicht nur für die Bäder und Thermen.