Strenge Auflagen für Kultur: Minister wehrt sich gegen Kritik

Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) zeigt Verständnis für den großen Unmut in der Kulturbranche über die strengen Corona-Auflagen für Kinos, Theater und Co. - wirbt aber um Geduld. Den "dringend notwendigen Verbesserungen" für die Kultur stünden steigende Omikron-Zahlen gegenüber, sagte der CSU-Politiker im "Tagesgespräch" auf Bayern 2. Die Mehrheitsmeinung im Kabinett sei daher gewesen, noch eine Woche abzuwarten und zu schauen, wie sich die steigende Inzidenz auf die Krankenhäuser auswirke.

Er trage diese Entscheidung zwar mit, sagte Sibler. Es müsse jetzt aber Stück für Stück nachgesteuert werden. "Wir haben im Bereich Kunst und Kultur in der Tat eine sehr strenge Regelung." Wenn es die Lage einigermaßen zulasse, werde nächste Woche die erlaubte Auslastung erhöht. Sibler stellte ein "klares Signal für Kunst und Kultur" in Aussicht und versprach, dass er für "normalere Verhältnisse" kämpfe.

Holetschek: "Viel Verständnis" für Kultur

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte am Montagabend in der "BR24 Rundschau", er habe "viel Verständnis" für die Forderung der Kultur, dass etwas passieren müsse. Aber die Staatsregierung müsse ganz genau hinschauen, bevor sie Maßnahmen treffe. Es mache keinen Sinn, jetzt Lockerungen zu beschließen "und dann relativ schnell wieder zurückzudrehen". Holetschek zeigte sich zuversichtlich, dass das Kabinett schon nächste Woche "richtige und wegweisende Entscheidungen" treffen könne.

Der Ministerrat hatte am Montag entgegen der ursprünglichen Erwartungen die Entscheidung über eine Lockerung der Corona-Auflagen für die Kultur erneut vertagt. Somit bleibt es für Kinos, Theater und Co. sowohl bei 2G plus als auch bei einer maximalen Auslastung von 25 Prozent samt weitgehender Maskenpflicht - während Restaurants und Cafés mit der 2G-Regel komplett gefüllt werden dürfen. Daran gibt es deutliche Kritik - unter anderem vom Verband Freie Darstellende Künste Bayern und dem Bayerischen Musikrat. Kunstminister Sibler räumte in diesem Zusammenhang ein, dass es bei den Regeln "natürlich ein paar logische Brüche" gebe.

Theaterintendantin: Gigantische Enttäuschung

In der Kulturbranche hält die große Verärgerung an. Die Intendantin des E.T.A.-Hoffmann-Theaters in Bamberg, Sibylle Broll-Pape, sagte im "Tagesgespräch" die Enttäuschung sei "gigantisch". Sie kritisierte die "unglaubliche" Ungleichbehandlung von Kultur und Gastronomie.

Es sei nicht einzusehen, dass den Theatern nicht zumindest eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt worden sei - in Räumen, "die x-mal größer" seien als gastronomischen Betriebe. "Das ist das, was uns zur Verzweiflung treibt." Die Intendantin betonte: "Bei uns ist man wirklich sicher."

Kinoverband: "Nicht zu vermitteln"

Beim HDF Kino, dem bundesweit größten Kinoverband, standen am Montagabend wegen der Vorgänge in Bayern die Telefone nicht still. HDF-Vorstand Christine Berg macht aus ihrem Unmut keinen Hehl. "Es ist unseren Kinogästen in Bayern nicht mehr zu vermitteln, dass sie ziemlich unbehelligt ins Wirtshaus gehen können, aber der Kinobesuch weiterhin eine riesige Hürde darstellt", sagte sie auf BR-Anfrage. Die Kinos hätten sich selbst höchste Sicherheitsstandards auferlegt, die sich bewährt hätten. "Dennoch wird die Ungleichbehandlung gegenüber der Gastronomie Woche für Woche weiter ausgesessen. Das ist unerträglich!"

Das Nürnberger Filmkunsttheater Casablanca warf der Staatsregierung "Klientelpolitik" vor. "Wenn man der Meinung ist, Gleichbehandlung der Kultur sei gefährlich (was man durchaus sein kann), müssen 2G+ und Abstandsregeln für die Gastro her."

"Deprimierend und enttäuschend"

Der Intendant des Staatstheaters Augsburg, Andre Bücker, sagte dem BR, es gebe "kein einziges Argument für die Handlungsweise der Staatsregierung". Das sei "deprimierend und enttäuschend". Die Kultur habe "seit Beginn der Pandemie ihren solidarischen Beitrag in der konsequenten Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen geleistet und wird nun, nicht zum ersten Mal, willkürlich benachteiligt", bemängelte Bücker. Er forderte: "Damit muss Schluss sein, sofort!"

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Kurz twitterte mit Blick auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Schade, dass wir einen CSU-Ministerpräsident haben, dem Kultur egal ist, und einen FW-Vize, der sich nur für Wirtshauskultur interessiert." Zuvor hatten schon Vertreter von SPD, FDP und AfD die Staatsregierung kritisiert.