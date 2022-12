Streng geschützte Bachmuscheln weggebaggert - ein Versehen?

Schwarz-grau ist der Schlamm, der auf eine Wiese abgekippt worden ist. Er war der Lebensraum für die stark gefährdete Bachmuschel und für selten gewordene Flusskrebse. Aber hier auf der Wiese am Blindheimer Bahnhof, rund einen Kilometer vom Mühlbach entfernt, haben Flusskrebse und Bachmuscheln keine Überlebenschance. "Ich habe viele Fuchsspuren gesehen und Krähen entdeckt. Die haben wahrscheinlich die übriggebliebenen Bachmuscheln aufgefressen", sagt Dieter Leippert. Er ist der Artenschutzreferent des Bund Naturschutz (BN) im Landkreis Dillingen.

Baggerspuren am Ufer

Der Mühlbach selbst sieht ziemlich kahl aus, am Ufer sind überall noch Baggerspuren zu sehen. "Der Graben ist komplett ausgeräumt", sagt Dieter Leippert vom BN. Bis zu 1.000 Bachmuscheln könnten betroffen sein, schätzt Leippert. Auch Fische würden sich zurückziehen, weil es keine Möglichkeiten mehr zum Verstecken gebe.

Bund Naturschutz kritisiert lasche Vorbereitung

Der Bund Naturschutz übt vor allem Kritik daran, wie die Baggerarbeiten an dem Bach abliefen. Man hätte vorher genauer darauf schauen müssen, was in dem Bach lebt, sagt Dieter Leippert – und dann den Großteil der Bachmuscheln vor Beginn der Arbeiten retten müssen.

Künstlicher Bach muss regelmäßig ausgebaggert werden

Denn es ist normal, dass der mehrere hundert Meter lange Mühlbach von Zeit zu Zeit ausgebaggert wird. Der kleine Bach wurde künstlich angelegt, um Wasser zu einer Mühle zu leiten. Heute wird dort noch mit Wasserkraft Strom erzeugt. Deshalb ist der Bach weiterhin aufgestaut. Über die Jahre sammelt sich deshalb Schlamm im Bachlauf, der regelmäßig entfernt werden muss, damit der Bach nicht verlandet.

Die Auflage: Eine ökologische Baubegleitung

Laut dem Landratsamt in Dillingen braucht es für die Unterhaltung des Mühlbachs – und dazu zählt das Ausbaggern – keine wasserrechtliche Genehmigung. Trotzdem habe das Landratsamt die Maßnahme an Auflagen geknüpft. Eine davon: eine ökologische Baubegleitung. Das seien externe Fachleute, zum Beispiel Landschaftsplaner, sagt Christa Marx. Sie leitet im Landratsamt Dillingen die Abteilung Bau und Umwelt. Die Fachleute sollen sicherstellen, dass der Artenschutz gewahrt bleibt.

Baggerarbeiten wurden gestoppt

Zuständig für den Unterhalt des Baches sind nach Angaben des Dillinger Landratsamtes in drei verschiedenen Abschnitten jeweils der Mühlenbesitzer, die Gemeinde Blindheim und der Landkreis selbst. Christa Marx vom Landratsamt sagte dem BR: "Wenn man von einem Fehler sprechen kann, dann ist es der, dass man nicht erkannt hat, dass hier tatsächlich ein größerer Muschelbestand drin war." Als man nach dem Abkippen des Schlamms bemerkt habe: "Das Material lebt!", sei die Maßnahme gestoppt worden.

Muscheln und Flusskrebse hätten gerettet werden können

Erkennen können hätte die Muscheln die ökologische Baubegleitung. Wer das in diesem Fall gewesen ist, wollte Marx nicht sagen. Hätte man von den Bachmuscheln gewusst, so hätte man die Baggerarbeiten natürlich anders geplant, sagt Landratsamt-Abteilungsleiterin Christa Marx. Man hätte den Schlamm zum Beispiel breitflächig neben dem Bach ausbreiten und so Bachmuscheln aufsammeln können. Flusskrebse wären dann wahrscheinlich sogar wieder von allein zurück in den Bach gekrabbelt.