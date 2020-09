Streng geheim: Wie die Arbeitslosenstatistik entsteht

Noch vor einigen Jahren bot sich einmal im Monat in der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ein seltsames Spektakel: Ein Mitarbeiter der Behörde rollte mit einem Servierwagen vor den Presseraum, darauf Papierbündel mit der Arbeitslosenstatistik. Die Journalistinnen und Journalisten rissen die Papiere vom Wagen, knieten sich auf den Boden und gaben die Zahlen per Telefon an ihre Redaktionen durch. Heute geht alles sehr viel ruhiger zu.

Pressekonferenz mit festem Ablauf

Inzwischen bekommen die Journalistinnen und Journalisten die Zahlen einige Minuten vor der Pressekonferenz, veröffentlicht wird aber erst ab 10 Uhr. Denn die Zahl der Arbeitslosen unterliegt strikter Geheimhaltung: Einen Tag vor der monatlichen Pressekonferenz bekommen sie nur der Vorstand der Bundesagentur, der Bundesarbeitsminister und die Bundeskanzlerin zu sehen. Bis zu diesem Zeitpunkt kennen nur die Mitarbeiter der Statistikabteilung der Bundesagentur für Arbeit die genauen Zahlen.

“Das ist eine der am meisten berichteten, statistischen Informationen der Republik. Wir berichten monatlich über den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl findet jeden Monat den Weg in die Tagesschau. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für eine amtlich Statistik.“ Silke Delfs, Leiterin der Statistikabteilung der Bundesagentur für Arbeit

Erst kommt die Arbeitslosenmeldung

Doch wie ist der Weg von der Meldung zur Arbeitslosigkeit in die Statistik? Ein Beispiel: Eine 35-Jährige Frau, nennen wir sie Anna Müller, verliert ihre Arbeit im Einzelhandel und meldet sich bei der Arbeitsagentur an ihrem Wohnort arbeitslos. Diese Information wird erst einmal in den Rechnern der Arbeitsagentur erfasst.

Christian Mackenrodt, zuständig für die Statistik in Bayern, erklärt, dass an einem Stichtag, Mitte des Monats, die bundesweit über 150 Arbeitsagenturen und mehr als 400 Jobcenter die Daten der gemeldeten Arbeitslosen an die Rechenzentren übermitteln. Die einzelne Person, beispielsweise Anna Müller, taucht in diesen Informationen allerdings nicht mehr mit ihrem Namen auf. “Wir sehen nur noch eine Kennziffer, die wir zu einer Statistik weiterverarbeiten, die dann komplett getrennt ist von diesem Namen“ erklärt Christian Mackenrodt.

Informationen wandern anonymisiert ins System

Mit der jeweiligen Kennziffer sind allerdings Angaben wie Alter, Geschlecht und Ausbildung verknüpft. 450 Mitarbeiter arbeiten an den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl wirkt dabei sehr statisch, ist sie aber nicht. Denn dahinter steckt viel Bewegung: In Bayern waren im vergangenen Jahr im Schnitt etwa 212.000 Menschen arbeitslos. Aber mehr als vier Mal so viele Menschen haben sich im Laufe des Jahres arbeitslos gemeldet und aus der Arbeitslosigkeit wieder abgemeldet.

Arbeitsmarktberichte sind für jeden zugänglich

Die Bundesagentur für Arbeit bildet die Informationen in vielen Tabellen in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht ab. Der monatliche Bericht ist nach der Pressekonferenz im Netz zugänglich. Manchmal gibt es an der Statistik aber auch Kritik: Nicht jeder, der ohne Arbeit ist, wird auch per Gesetz als arbeitslos definiert. Zum Beispiel Arbeitslose, die einen Kurs besuchen. Sie werden dafür in die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigung aufgenommen.

Politiker bewerten die Zahlen, die monatlich aus Nürnberg kommen. Und manchmal ziehen Politiker je nach Partei ihre eigenen Schlüsse daraus. Statistik-Chefin Silke Delfs spricht davon, dass die professionelle Ehre betroffen sein kann, wenn Fakten ausgeblendet werden, um eine bestimmte Botschaft senden zu können. “Wichtig ist uns, dass wir eine erste Interpretation der Zahlen geben können und diese Interpretation auch veröffentlichen. Auch mit dem Siegel einer amtlichen Statistik“, sagt die Statistik-Chefin.