"Streitschlichter" in Nürnberg wird selbst zum Opfer

Die Nürnberger Mordkommission ermittelt gegen eine 20 Jahre alte Frau wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau bereits am Freitagmorgen einen Passanten, der Zivilcourage zeigen wollte, angegriffen und gegen den Kopf getreten haben. In der Nürnberger Königstorpassage war ein Streit eskaliert.

"Streitschlichter" geschlagen und getreten

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 32-jährigen Begleiter gekommen. Als es hierbei zu Handgreiflichkeiten kam, versuchte ein 56-jähriger unbeteiligter Passant, den Streit zu schlichten. Daraufhin wurde dieser von der 20-Jährigen angegriffen und zu Boden geschlagen. Die Frau soll auf den bereits am Boden liegenden Mann mehrmals eingetreten haben.

Mordkommission ermittelt wegen Verdachts der "versuchter Tötung"

Zwei Sicherheitsmitarbeiter der Bahn wurden auf die Situation aufmerksam und hielten die völlig in Rage geratene Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch gegen die Beamten leistete sie erheblichen Widerstand und musste gefesselt werden. Der 56-jährige Passant musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden. Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Tritten gegen den Kopf, ermittelt nun die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei such Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 0911/ 2112-3333.