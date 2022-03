Streitpunkt Nahverkehr: Das sagen BR24-Leser

Das Thema öffentlicher Nahverkehr polarisiert: Städte würden entlastet, Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums hätten dagegen das Nachsehen und blieben auf den derzeit hohen Benzinkosten sitzen. Das schildern auch viele Userinnen und User aus der BR24-Community, wie Peter Schwarz auf Facebook: "Der letzte Bus fährt um 19 Uhr, danach ist Sendepause. Tagsüber gibt es 4 Verbindungen, in der Schulzeit 2 mehr. Also, wie sollen wir ohne PKW auskommen?"

Altmodische Verkehrspolitik in der Kritik

Die Fahrpläne sind ein Problem im ländlichen Raum, da sind sich die Userinnen und User einig. "marie_theres" beobachtet darüber hinaus: "Es werden immer mehr Buslinien eingestellt, als ausgebaut. Weil auch ein Busunternehmen muss wirtschaftlich denken und die Gemeinden haben kein Geld." Dass immer mehr Strecken stillgelegt und Bahnhöfe geschlossen werden, bezeichnet "HabdamaleineFrage" als "Verkehrspolitik der 70er". Dass vor Ort kein ausreichender Service und keine Beratung verfügbar seien, ist für "Lausi" ein Grund, der vor allem Menschen ohne Smartphone davon abhalte, Busse und Bahnen zu nutzen.

Beispiele aus Südtirol und Japan

Wie guter öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) funktioniert, haben einige Userinnen und User im Ausland beobachtet. "Obelix" etwa schreibt: "Ja in Südtirol fahren die Busse bis ca. Mitternacht in den letzten Winkel (…) ob ein Fahrgast mitfährt oder nicht (…) dort hat der Staat noch was übrig fürs Land." User "Schwarzerpeter" berichtet von positiven Erfahrungen mit dem ÖPNV in Japan, wo die Busse und Bahnen im weltweiten Vergleich am pünktlichsten sind: "(…) Und dazu findet man auf keinem Bahnsteig und in keinem Gleiskörper Zigarettenkippen oder sonstigen Müll! Ganz Real, selbst erlebt!"

Für den ÖPNV sind die Kommunen vor Ort zuständig

User "Village" verweist auf die Zuständigkeiten hinter dem ÖPNV im Zusammenhang mit einer Verkehrswende: "Das wird allerdings nicht passieren, so lange ÖPNV Sache der Kommunen (und) Kreise ist. Je provinzieller die Gemeinde, umso mehr ist die Denke bei den zuständigen von gestern. Sehe ich in meinem Heimatlandkreis quasi jede Woche." Einen übergeordneten Ansatz fordert auch "GegenHetzt": "Da müsste eine zentrale Lösung her, ohne dass hier einzelne Kommunalpolitker viel mitreden dürfen."

Ist Autofahren zu attraktiv?

Um mehr Menschen zu motivieren, auf Bus und Bahn anstelle des Autos zu setzen, schlagen auch viele Userinnen und User vor, das Autofahren unattraktiver zu machen. "Kaleb306" berichtet von eigenen Erfahrungen: "Habe eben einen Umweltbonus von 4.500€ für einen (Leasing-)Hybrid bekommen, jetzt noch vielleicht ein Tankrabatt, wie sehr will die FDP mich als Autofahrer noch fördern, ist doch absurd." Ein Tempolimit, Mautgebühren und höhere Parkgebühren könnten etwas bewirken.

Pendlerpauschale umgestalten

Wo das Nahverkehrs-Angebot gut ausgebaut ist, müsste zudem die Pendler-Pauschale überdacht werden, fordert "GegenHetzt": "(W)enn die Arbeitszeit außerhalb der S-Bahnzeiten liegt und ähnlich", solle keine Pendlerpauschale mehr fürs Auto bezahlt werden. Zustimmung kommt von "AusRegensburg" mit folgenden Vorschlägen, um das Autofahren in Städten unattraktiv zu machen: "City-Maut, hohe Parkplatzkosten, günstiger und häufiger ÖPNV oder auch Mal CarSharing." Zudem könnten Fahrgemeinschaften stärker gefördert werden und auch sogenannte OnDemand-Verkehrmittel, also zum Beispiel Rufbusse.

Gezielte Entlastung beim Spritpreis

Gleichzeitig verweisen viele Userinnen und User darauf, dass manche Menschen aufs Auto als Transportmittel angewiesen sind, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen. "AusRegenburg" meint dazu: "Ich denke, es sollten eher finanziell schwächere Familien stärker entlastet werden (auch bei den Heizkosten) und nicht auch die Porschefahrer aus Grünwald, ums übertrieben zu sagen. Vielleicht auch noch Leute mit Behindertenausweis."

Weniger Pendel-Strecken durch mehr Home-Office?

Um diese Notwendigkeit eines Autos zu reduzieren, schlägt "nedschaun" eine Home-Office Pflicht vor. Natürlich sei das nur für bestimmte Arbeitsplätze und Arbeitnehmer möglich und geeignet: "Aber dort wo es geht, sollten weder die Öffis verstopft werden noch die Benzin/Elektrokutschen rumfahren."