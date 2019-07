Streitpunkt Brenner-Nordzulauf: Ab heute informiert die Bahn

Anfang der Woche hatten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die Deutsche Bahn die fünf Varianten für den Brenner-Nordzulauf vorgestellt. Dabei handelt es sich um drei Varianten westlich, zwei östlich des Inns.

Informationstour durch den Landkreis

Die Reaktionen der Bürger waren gemischt. Und um hier Aufklärungsarbeit zu leisten, will die Deutsche Bahn den Bürgern im Landkreis Rosenheim die fünf Grobtrassen-Entwürfe nicht nur erläutern, sondern auch mit ihnen diskutieren. Bis Anfang August sollen insgesamt 16 Infomärkte im ganzen Landkreis stattfinden. Start ist in Kolbermoor, der Infomarkt beginnt am Nachmittag im Mareissaal.

Deutsche Bahn will Dialog mit den Bürgern

"So entwickeln sich die Trassen im Dialog", heißt es von der Bahn. Infotafeln werden zu sehen sein und die Planer stehen vier Stunden für Gespräche zur Verfügung. Bei allen drei Trassen-Varianten westlich des Inns verläuft die Trasse durch Kolbermoorer Gebiet – und zwar nach derzeitigen Plänen oberirdisch. Auch im Raum Kolbermoor werden die Planungen kritisch begleitet, die dortige Bürgerinitiative hat 1.000 Mitglieder.