Streitfall Grünten: "Runder Tisch" bringt keine Annäherung

Im Konflikt um den touristischen Ausbau am Grünten (1738 m) ist der "Runde Tisch" am Mittag ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Vier Stunden lang saßen Vertreter der Lift-Betreiberfamilie Hagenauer, der Bürgerinitiativen und Umweltverbände im Landratsamt in Sonthofen zusammen, um sich auszutauschen. "Erwartungsgemäß" habe sich dabei "keine Kompromisslinie" abgezeichnet, bilanziert Alfred Karle-Fendt vom Bund Naturschutz (BN) auf Anfrage des BR.

Landrätin hatte versucht, zu vermitteln

Die Abschlusserklärung aus dem Amt von Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) betont, die Auseinandersetzung sei "von gegenseitigem Respekt getragen" worden. Der Umweltverbands-Vertreter sagt aber auch, das sei "das einzige, was in dieser - späten - Phase noch möglich" sei.

Umweltverbände fürchten zu viel Beton, zu viele Tagestouristen

Der Bund Naturschutz im Oberallgäu aber auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) zweifeln Karle-Fendt zufolge nicht mehr daran, dass das Landratsamt die Bauvorhaben Parkhaus, leistungsfähige Gondelbahn und Gipfelgastronomie genehmigen werde. Dem hält der BN das Ziel eines "nachhaltigen Tourismus ohne Möblierung" entgegen. Zu den Besucherzahlen von täglich 1000 Menschen auf dem Grünten kämen noch einmal 500 bis 800 dazu, so die Befürchtung.

Bund Naturschutz verweist auf Klimafolgen

Dabei sei das europäische FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) am Grünten in den vergangenen sieben Jahren schon "stark geschädigt" worden. Wenn die Bundesstraße 12 auch noch autobahnähnlich ausgebaut werde, sei mit noch mehr Tagestouristen zu rechnen.

Aus verschiedenen Gründen hält der BN die Pläne zum touristischen Ausbau am Grünten, dem "Wächter des Allgäu", für rechtlich anfechtbar. So verstoße die Planung gegen europäisches Recht. Aussagen zu Klimaschäden fehlten ganz. Auch zu Ausgleichsmaßnahmen für Klimaschäden gebe es keinerlei Konzept.