Streit zwischen Mieter und Vermieter nach Buttersäure-Vorfall

Am 12. Dezember ist der Polizei gemeldet worden, dass Buttersäure im Nebenbau eines Bauernhofes in Speicherz, einem Ortsteil von Motten (Lkr. Bad Kissingen) ausgeschüttet wurde. Dort lebt eine sechsköpfige Familie. Damals mussten die Eltern und ihre vier- bis 15-jährigen Kinder in ein Krankenhaus gebracht werden. Tags darauf konnte die Familie die Klinik wieder verlassen. Das Wohngebäude und der Anbau wurden von der Feuerwehr gründlich durchlüftet, so dass die Familie wieder einziehen konnte.

Laut Polizei hat Vermieter Säure absichtlich verteilt

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Vermieter die Substanz absichtlich in dem Anbau verteilt hatte. Der Vermieter habe er damit Ungeziefer bekämpfen wollen. Tatsächlich aber drang die freigesetzte Säure auch ins Wohnhaus ein und wurde von den Bewohnern eingeatmet. Die Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

Im Streit soll ein Beil geflogen sein

Am Dienstag (18.12.18) hatte der Vorfall nun ein Nachspiel: Der 41-jährige Mieter eines Teils des Hofes und seine 37-jährige Ehefrau waren im Freien mit Holzsägearbeiten beschäftigt, als der 32-jährige Vermieter kam und ebenfalls Arbeiten mit einer Maschine verrichtete. Die beiden Männer gerieten in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei soll der Ältere eine Axt nach seinem Vermieter geworfen haben, ohne ihn aber zu treffen. Es kam in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mieter leicht verletzt wurde. Die dazukommenden Ehefrauen trennten die Streithähne.

Die Polizei ermittelt nun wegen gegenseitiger Körperverletzungsdelikte. Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt.