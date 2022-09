Streit wegen Misthaufen und Kuhglocken: Bauer löst Debatte aus

Ein Artikel über eine neue gesetzliche Regelung in Frankreich, in einer Fachzeitschrift für Geflügel, brachte Landwirt Erich Läufer auf die Idee, sich für mehr Rechte für sich und seine Kollegen einzusetzen. Denn, in Frankreich gibt es seit vergangenem Jahr ein Gesetz, dass Landwirte besser schützen soll. Ein krähender Hahn oder der stinkende Misthaufen sind im Nachbarland zum Kulturgut erklärt worden. Das bringt den Landwirten im Falle von Klagen mehr Rechtssicherheit. Was in Frankreich möglich ist, muss auch in Deutschland umsetzbar sein, dachte sich der 69-Jährige und begann, sich zu engagieren.

Durchbruch nach Anruf beim Wirtschaftsminister

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker hat Läufer in den vergangenen Monaten kontaktiert, einige Verbände und auch die Kirchen. Viele hätten ihm zwar freundliche Briefe geschrieben, was sie alles für die kleinen Landwirte tun, wirklich unterstützt hätten ihn am Ende aber nur die wenigsten. Vor allem, dass die Kirchen ihn abgewiegelt hätten, würde ihn sehr ärgern – christlich bedeute doch auch, sich für die Landwirte und deren Interessen einzusetzen.

Doch der Landwirt aus Guttenburg bei Gräfenberg ließ nicht locker. Nach vielen Gesprächen und Telefonaten schaffte er es, persönlich mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) zu sprechen. Der wusste nichts von der Gesetzgebung aus Frankreich, erzählt Läufer und versprach, sich der Sache anzunehmen – mit Erfolg.

Initiative der Staatsregierung für mehr Schutz von Landwirten

Die Bayerische Staatsregierung plant nun, im September eine Bundesratsinitiative einzubringen mit dem Ziel, das Bundesimmissionsschutzgesetz anzupassen. Dieses legt nämlich die Grenzen für Geruchs- oder Geräuschbelästigungen auch in der Landwirtschaft fest. Es sei wichtig, dass sich da etwas ändere, findet auch Günther Felßner, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbands und CSU-Mitglied. Er unterstützt Erich Läufer bei seinem Engagement. Eine Gesetzesänderung zu erreichen, sei nicht leicht: "Wir brauchen natürlich eine Begründung, warum wir die Landwirtschaft auch wertig gegenüber dem Immissionsschutz stellen“, so Felßner.

Doch für den Vizepräsidenten ist klar, die Landwirtschaft sei gerade in diesen Zeiten besonders wichtig und schützenswert. Es ginge schließlich auch darum, eine Versorgungssicherheit herzustellen und dass die Landwirtschaft weiterhin im Inland produzieren kann.

Was ist landestypisch und was nicht ?

Der Plan der Staatsregierung ist, dass zukünftig für das Landleben "typische und identitätsstiftende Gerüche und Geräusche" besonders geschützt werden. Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, sollen die Bundesländer selbst bestimmen können. Doch an diesem Vorschlag gibt es von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien in Bayern Kritik. Es sei unklar, was genau landestypische Geräusche und Gerüche seien. Die Fraktionen von SPD, FDP und AfD stimmten bei einer Abstimmung im Mai im Landtag dagegen.

Die Grünen enthielten sich. Die Frage könnte zum Beispiel lauten, ob das Krähen eines Hahnes dann in Zukunft geschützt wird und der Schrei eines Pfaus oder eines Papageis nicht? Oder ob der Duft der Nürnberger Rostbratwurst geschützt wird, der des Dönerstandes aber nicht.

"Gesetzesänderung wäre wichtig"

Erich Läufer findet, eine Gesetzesänderung wäre für ihn und seine Kollegen besonders wichtig, aber auch für die Richter. "Das wäre eine wesentliche Entlastung für die Gerichte und die Landwirte. Wir hätten Rechtssicherheit, weil so stehen wir mit dem Rücken immer zu Wand", so Läufer.

Dass sein Engagement wahrgenommen wird, freut den 69-Jährigen. Erst diese Woche habe ihn eine Frau angerufen, die Hähne besitzt und deshalb Streit mit ihren Nachbarn hat. Sie wüsste momentan nicht mehr weiter und wäre froh, wenn es ein Gesetz gebe, dass die Landwirte besser vor solchem Ärger schützt.

Fest steht, mit seine Initiative hat der oberfränkische Landwirt dafür gesorgt, dass die Debatte um mehr Rechte für die Landwirte in ganz Deutschland wieder Schwung bekommen hat. Falls die Bundesratsinitiative erfolgreich ist, würde es allerdings noch Monate dauern, bis eine Gesetzesanpassung vollzogen ist.