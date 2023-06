Streit unter Brüdern eskaliert - Mann stirbt nach Messerattacke

Bei einem Streit unter Brüdern ist einer der beiden Männer nach einer Messerattacke gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Demnach sind die 35 und 42 Jahre alten Männer am Donnerstagabend in einer Wohnung in Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech in Streit geraten. Im weiteren Verlauf sei es gegen 20.40 Uhr zu einer Messerattacke des Jüngeren auf den Älteren gekommen, bei der dieser so schwer verletzt worden sei, dass er noch in der Wohnung starb.

Reanimation blieb erfolglos

Die Polizei habe von dem Vorfall über die integrierte Rettungsleitstelle erfahren. Dort war aus der Wohnung, in der die Mutter der beiden Männer ebenfalls anwesend gewesen sei, ein Notruf eingegangen, sagte ein Polizeisprecher dem BR auf Anfrage.

Der tatverdächtige jüngere Bruder habe sich durch Polizeibeamtinnen und -beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Landsberg am Lech noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt blieben demnach ohne Erfolg.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der 35-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort sitzt er derzeit in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tat sei bislang völlig unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck habe die Ermittlungen übernommen.