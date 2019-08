Streit ums Personal im Zwieseler Rathaus

Was ist los im Rathaus von Zwiesel? Eine lange Liste von Stellen war am Wochenende wieder in der Lokalzeitung ausgeschrieben; darunter auch einige leitende Beamtenpositionen. Immer mehr Personal kündige wegen des Bürgermeisters, behaupten einige Stadträte. Die Rechtsaufsicht am Landratsamt in Regen will Auskunft über die Vorgänge, muss sich die Akten aber selbst abholen, wie die Regener Landrätin Rita Röhrl anmerkt. Im Amtsdeutsch spricht man von "Ersatzvornahme" - ein völlig neues Thema für das Amt.