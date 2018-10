Streit ums Münchner Wasser: Miesbacher wittern "Amigoklüngelei"

Die Miesbacher Initiative "Heimatwasser" wird die Petition per Kurier nach München schicken. Die Initiatoren erhoffen sich, dass diese noch behandelt wird, bevor am 19. November die Erörterung in Sachen Erweiterung Wasserschutzzone weitergeht.

Initiative fordert "sofortigen Stopp des Verfahrens"

Die Petition trägt den Titel "Rechtstaatlichkeit statt Amigoklüngelei! Sofortiger Stopp des Verfahrens!" Der Münchner Rechtsanwalt der Initiative, Benno Ziegler, spricht von einem "unterirdischen Verfahren", das in keinster Weise rechtsstaatlich sei. Man sehe eine offensichtliche Klüngelei zwischen den Stadtwerken München und den Vertretern des Landratsamtes Miesbach, allen voran des Grünen-Landrats Wolfgang Rzehak, heißt es in der Petition.

Vorwurf der Befangenheit gegen Grünen-Landrat Rzehak

Rzehak hat aus Sicht der Initiative ein persönliches Interesse. Dies mache unter anderem seine Biografie deutlich, so Ziegler. Der Miesbacher Landrat war bis zu seiner Wahl Angestellter im Münchner Kreisverwaltungsreferat. Werde Rzehak 2020 nicht im Amt bestätigt, so lebe damit sein Abhängigkeitsverhältnis zur Landeshauptstadt München wieder auf, weil er zur Stadt zurückkehren könne. Deswegen sieht die Initiative eine persönliche Befangenheit. Außerdem prangert sie die Verschwendung von Steuergeldern an, da für das Erörterungsverfahren Räumlichkeiten angemietet werden müssten.

Jetzt Petition, dann Normenkontrollklage?

Nun hofft die Initiative auf die Landtagsabgeordneten. Die Petition sei die letzte Chance für die Betroffenen, der nächste Schritt sei die Normenkontrollklage, so Anwalt Ziegler zum BR.

Die Stadtwerke München haben – auf Bestreben des Landesamtes für Umwelt hin – beantragt, das Trinkwasserschutzgebiet im Kreis Miesbach von 8 auf fast 16 Quadratkilometer zu erweitern. Das stößt bei Kommunen, Landwirten und Grundstückseigentümern im Mangfalltal auf enormen Widerstand.