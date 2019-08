Streit ums Kanufahren auf dem Schwarzen Regen geht weiter

Nachdem der Bezirksfischereiverein Viechtach bereits Kritik an den Kanu-Verleihern am Schwarzen Regen geübt hat, klagt er jetzt gemeinsam mit dem Fischereiverein Regen gegen die Genehmigung für vier Kanu-Verleiher. Das bestätigen Vorstände beider Vereine auf Anfrage des BR.

Fischer fordern eine Begrenzung der Kanufahrten

Die Fischer fordern eine Begrenzung der Kanufahrten auf dem Schwarzen Regen. Eine Ausweitung des von einer Kanuverordnung des Landkreises geregelten Flußabschnittes und eine Anhebung des Mindestpegels für Kanufahrten auf dem Schwarzen Regen.

Schutz der Fische und Artenerhalt im Fokus

Johann Kraus, Vorstand des Bezirksfischereivereins Viechtach, erklärte, es gehe um den Schutz der Fische und um den Artenerhalt. So gebe es am Schwarzen Regen einen der letzten Flussabschnitte in Bayern, in dem sich die Fischart Huchen selbst reproduziere. Nach Kraus' Angaben hat die Population in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent abgenommen.

Bis zu 190 Kanus täglich auf dem Schwarzen Regen

Zu weiteren Details wollte Kraus wegen des laufenden Verfahrens nicht Stellung nehmen. Auch zur Frage, von wie vielen Bootsfahrten der Bezirksfischereiverein Viechtach aktuell an Spitzentagen ausgehe, machte er keine Angaben. Wie jüngst in der Rundschau berichtet, befahren nach Angaben der Verleih-Betriebe an Spitzentagen bis zu 190 Leih-Boote den Schwarzen Regen zwischen Regen und Viechtach.