Streit ums Kanufahren auf dem Schwarzen Regen

Das Landratsamt will demnächst die Regeln verschärfen: Bootsfahren soll zum Beispiel nur zwischen 10 Uhr und 18 Uhr erlaubt sein und gar nicht mehr, wenn der Pegel unter 58 cm sinkt. Bisher gilt das schon auf den empfindlichen Fluss-Abschnitten und soll nun auf den ganzen Strom ausgedehnt werden. Die Fischer allerdings fordern ein Fahrverbot schon unter 70 cm Pegel und weniger Boote.

Neue Regeln sollen den Konflikt entschärfen

Bis zu 200 gewerbliche Kanus schippern an sonnigen Tagen auf dem Schwarzen Regen herum, 400 sind im Landkreis Regen angemeldet. Aus rechtlicher Sicht sei es aber nicht haltbar, diese Regeln einfach so zu verschärfen, so Landrätin Rita Röhrl.

"Es gibt einen Anhaltspunkt nur dann, wenn ein Umweltverträglichkeitsgutachten erstellt wird. Dann gibt es Zahlen und Fakten, welcher Maximalverkehr möglich ist." Landrätin Rita Röhrl

Da ein solches Gutachten jedoch teuer ist, überlegt man, die Bootsverleiher an den Kosten zu beteiligen. Denn das Geschäft mit dem Schwarzen Regen hat sich kräftig ausgeweitet. Aus früher nur einer Handvoll kleiner Verleiher sind zehn aus zwei Landkreisen geworden, die sich inzwischen sogar gegenseitig Konkurrenz machen. Auf dem "Schwarzen Regen" wird also munter und über die Landkreisgrenzen hinweg gestritten. Dabei war's hier mal so ruhig und abgeschieden, dass die Tourismuswerbung den Schwarzen Regen als "Bayerisch-Kanada" angepriesen hat.