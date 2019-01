Streit ums Familiengeld: Bayern will Bund verklagen

Es war ein Feuerwerk an Versprechen: Vor zehn Monaten kündigte der neue Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner ersten Regierungserklärung rund 100 Einzelmaßnahmen und zusätzliche Ausgaben in Milliardenhöhe an. Eines der zentralen und teuersten Versprechen: das bayerische Familiengeld für die Eltern von ein- und zweijährigen Kindern. Nur drei Wochen später gab das Kabinett grünes Licht, im Juli wurde das entsprechende Gesetz im Landtag beschlossen, seit September sollen Familien das Geld erhalten.

Doch ein Teil der Eltern muss auf die Zahlungen bis heute verzichten: Denn nach Überzeugung des Bundessozialministeriums muss das Familiengeld auf Sozialleistungen wie zum Beispiel Hartz IV angerechnet werden. Seit Monaten streiten Staatsregierung und das von Hubertus Heil (SPD) geführte Bundesministerium über diese Frage. Jetzt will Ministerpräsident Markus Söder eine rechtliche Klärung erreichen - mit einer KIage Bayerns gegen den Bund.

Söder: "Eine unhaltbare Situation"

Es sei eine "unhaltbare Situation", kritisierte der Ministerpräsident am Rande der Kabinettsklausur in Gmund am Tegernsee. Der seit Monaten bestehende Konflikt sei politisch nicht zu lösen. Voraussichtlich solle die Klage im Februar eingereicht werden, so Söder. Zuständig sei das Bundessozialgericht in Kassel.

Ministerin Schreyer: Das Geld fehlt den betroffenen Eltern

Auch Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) beklagte, die Gespräche mit Berlin seien schwierig und hätten bisher zu keinem Konsens geführt. "Wir können nicht darauf warten, dass sich Hubertus Heil vielleicht doch noch in einigen Monaten unserer Sichtweise anschließt, denn das Familiengeld fehlt den betroffenen Eltern jeden Tag." Deshalb bereite der Freistaat jetzt die Klage gegen den Bund vor. Sie sei aber bereit, die Gespräche in Berlin weiterlaufen zu lassen, fügte Schreyer hinzu.

FDP: "Zum Fremdschämen"

Die FDP im Landtag kritisierte den anhaltenden Streit zwischen Bayern und Bund scharf. "Dieses Theater auf Kosten von Kindern aus sozial schwachen Familien ist zum Fremdschämen", betonte die bayerische FDP-Fraktionsvizechefin Julika Sandt. Die Staatsregierung müsse endlich ein rechtssicheres Gesamtkonzept zur Förderung von Familien auf den Weg bringen. "Dabei müssen gute frühkindliche Bildungsangebote im Mittelpunkt stehen."

Grüne kritisieren Gesetz

Die Grünen-Sozialexpertin im Landtag, Kerstin Celina, warf der bayerischen Regierungskoalition vor, sie versuche beim "handwerklich schlecht gemachten Bayerischen Familiengeldgesetz" mit einer Klage doch noch die Kurve zu kriegen. "Währenddessen leiden gerade Familien mit besonders wenig Geld und Eltern mit Pflegekindern darunter, vom Familiengeld ausgeschlossen zu sein." Die Grünen forderten daher eine sofortige Klärung und Änderung des Gesetzes, "damit in Zukunft alle Kinder Anspruch auf Familiengeld haben".

Auch Bund denkt über Klagen nach

Das Bundesarbeitsministerium erklärte laut dpa, auch die Bundesregierung sei der Auffassung, dass die gegenwärtige Situation "beendet werden muss". Das Ministerium bleibt aber bei seiner Position und hält die bayerische Praxis für rechtswidrig. Man wolle "so schnell wie möglich Rechtssicherheit", hieß es. "Deshalb wird angestrebt, über geeignete Musterklagen betroffener Leistungsbezieher so schnell wie möglich eine höchstrichterliche Entscheidung herbeizuführen."

250 Euro pro Kind

Das bayerische Familiengeld beträgt monatlich 250 Euro pro Kind im Alter von 13 bis 36 Monaten und wird unabhängig von der Höhe des Einkommens ausbezahlt. Ausnahme sind Eltern, die von Hartz IV leben: Sie bekommen aufgrund der Rechtsauffassung des Bundesministeriums in der Regel kein zusätzliches Familiengeld - außer sie wohnen in den sogenannten Optionskommunen, in denen der Freistaat für die Jobcenter zuständig ist (Ingolstadt, Schweinfurt, Erlangen und Kaufbeuren oder in den Landkreisen Würzburg, Ansbach, München, Miesbach, Günzburg und Oberallgäu): Dort hat der Bund keinen Zugriff auf die Höhe des ausgezahlten Hartz-IV-Satzes.