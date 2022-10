Streit um Wohngeld und Gaspreisbremse: CSU attackiert Ampel

"Ich bin schockiert, dass wir gestern aus einer Ministerpräsidentenkonferenz ohne Ergebnis herausgekommen sind“, empörte sich Christian Bernreiter (CSU), bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bauen und Verkehr. In der Münchner Runde im BR-Fernsehen machte er den Bund für die fehlende Einigung bei der Finanzierung des erhöhten Wohngelds und der Gaspreisbremse verantwortlich. "Das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass man sich im Vorfeld bei so wichtigen Themen nicht zusammensetzt“, kritisierte Bernreiter.

Mieterverein München berichtet von Existenzängsten

Die Vorsitzende des Münchner Mietervereins, Beatrix Zurek, gab zu bedenken, dass der Streit um Zuständigkeiten die Menschen nicht interessiere. "Die Menschen, die jetzt zum Großteil zu uns kommen, haben Existenzängste“, so Zurek. Sie würde häufig Tragödien erleben, weil Mieter ihre Nachzahlungen nicht begleichen könnten. Zur Entlastung forderte Zurek zudem einen Deckel auf Indexmieten und vereinfachte Verfahren, um Wohngeld beantragen zu können. Auch ein Kündigungsmoratorium sei wichtig, um zahlungsunfähige Mieter vor der Obdachlosigkeit zu bewahren, so Zurek.

Habenschaden (Grüne) zum Wohngeld: "Kommunen stehen bereit"

Eine schnelle Einigung beim Wohngeld sei auch für die Kommunen wichtig, forderte die 2. Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden (Grüne): "Wir müssen erst mal wissen: Wann kommt’s? Wir als Kommunen stehen bereit!“ Das Wohngeld sei ein sehr gutes Instrument, das an der Wurzel des Problems ansetze. Allerdings würden noch zu wenige Menschen von der Möglichkeit wissen, Wohngeld beantragen zu können, erklärte Habenschaden: "Wir hätten in München auch jetzt schon sehr viel mehr Anspruchsberechtigte.“

Heizkostenzuschuss schon ab Herbst

Mit der geplanten Wohngeldreform der Bundesregierung würde der Kreis der Berechtigten von derzeit 620.000 auf zwei Millionen Haushalte ansteigen. Außerdem soll das Wohngeld von derzeit im Schnitt 190 Euro auf 370 Euro pro Haushalt verdoppelt werden. Hinzu kommt ein einmaliger Heizkostenzuschuss für diesen Herbst. Der soll für einen Ein-Personen-Haushalt bei 415 Euro für die Monate September bis Dezember liegen.

Um all das zu finanzieren, appellierte Minister Bernreiter in der Münchner Runde erneut an den Bund. "Alle 16 Landesfinanzminister und –bauminister haben beschlossen, dass das zu 100% der Bund bezahlen muss“, forderte Bernreiter und verwies auf die Belastungen durch den Länderfinanzausgleich.

