Streit um Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt geht weiter

Der Schriftzug "Willy-Sachs-Stadion" prangt immer noch gut sichtbar in goldenen Lettern am Eingang des Stadions. Deshalb wirft die Initiative gegen das Vergessen der Stadt Schweinfurt in einem offenen Brief Untätigkeit vor. Von der Ehrenbürgerliste auf der Internet-Seite der Stadt war der Name Willy Sachs schnell verschwunden, aufgrund der Nazi-Vergangenheit von Willy Sachs. Stein des Anstoßes ist der sehr auffällige, goldene Schriftzug am Stadioneingang.

Zeitraubende Umsetzung

Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses kostet einfach Zeit, sagt Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU). Man habe ein Planungsbüro in Würzburg beauftragt, dieser Entwurf müsse im Ältestenrat beraten und dann dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden, so Remelé. Den Schriftzug könne und wolle man nicht einfach so entfernen, sagt der Oberbürgermeister. Da macht auch der Denkmalschutz nicht mit. Und auch damit, den Vornamen Willy abzudecken, tue man sich schwer.

Wird noch Monate dauern

Deshalb wird es wohl noch bis mindestens Ende des Jahres dauern, bis etwas passiert. Mit dem Erbe von Willy Sachs geht man in Schweinfurt immer noch sehr vorsichtig um, obwohl er überzeugter Nationalsozialist war, enge Kontakte zu Nazi-Größen wie Hermann Göring oder Heinrich Himmler pflegte und der NSDAP immer wieder hohe Geldbeträge spendete. Die Initiative gegen das Vergessen fordert mehr Tempo und macht sogar eigene Gestaltungsvorschläge.

Eigene Vorschläge der Initiative

Man könne zum Beispiel den Vornamen Willy mit Milchglas abdecken und eine Erklärung anbringen. Fest steht, das Stadion soll nicht mehr nach seinem Stifter benannt sein. Dafür wird die Initiative auch weiter kämpfen. Selbst wenn die Umsetzung noch Monate oder Jahre dauern sollte.