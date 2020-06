Streit um Viechtacher Bootseinstieg geht weiter

Der Streit um einen neuen Bootseinstieg in Viechtach geht weiter. Nachdem sich Ludwig Zankl, ein Kanuverleiher aus Miltach, heftig über die von der Stadt errichtete Konstruktion aus alten Brücken-und Findlingssteinen beschwert und die Treppe als "lebensgefährlich" bezeichnet hatte, hat die Stadt den Einstieg jetzt bis auf weiteres gesperrt.

Bürgermeister Wittmann will kein Risiko eingehen

"Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, wenn was passiert," sagte der Viechtacher Bürgermeister Franz Wittmann (CSU) heute dem BR. Wittmann will jetzt erst einmal abwarten, was von Seiten der Behörden herauskommt. Die nämlich habe der Kanuverleiher angeschrieben.

"Ich werde erst dann an Verbesserungen arbeiten, wenn ich es schriftlich habe, wie so ein Einstieg vorschriftsmäßig gemacht werden muss". Franz Wittmann, Viechtacher Bürgermeister

Gestern hatte der Bürgermeister noch angekündigt, neben dem Einstieg eine richtige Treppe bauen zu wollen und die Rutsche für Boote mit Holzbohlen verbessern zu wollen. Damit will er jetzt aber warten. Die Fronten zwischen den beiden Streithähnen haben sich inzwischen noch einmal verhärtet.

Anzeige gegen Bürgermeister wegen Beleidigung

Wie die Polizei heute bekannt gab, hat der Kanuverleiher den Bürgermeister jetzt wegen Beleidigung angezeigt. Ludwig Zankl hat das heute dem BR bestätigt. Es geht um eine beleidigende Äußerung des Bürgermeisters über Zankl in einem Interview mit einem regionalen Fernsehsender, das gestern Abend ausgestrahlt worden ist. "Ich lasse mir doch nicht meinen Ruf kaputt machen," schimpft Zankl.

Kanuverleiher will ordentlich befestigte Treppen

Der ganze Streit geht um einen Einstieg, den die Stadt, finanziert vom Landkreis, vor kurzem am Fluß Regen für auswärtige gewerbliche Kanuverleiher gebaut hat. Die Stadt hatte dafür große Steine verwendet und damit argumentiert, dass man alles naturnah machen wollte. Außerdem sei das Ganze nur ein Provisorium, weil momentan auch ein Gutachten über die generelle Zukunft des Kanufahrens auf dem Fluß laufe. Der Miltacher Kanuverleiher hatte moniert, dass die Treppenstufen fast 50 Zentimeter hoch sind und nicht gefahrlos begangen werden können. Auch die Bootsrutsche auf dem blanken Erdreich sei unbrauchbar.