Streit um verkaufsoffene Sonntage in Fürth geht weiter

Die "Allianz für den freien Sonntag", ein Zusammenschluss aus Kirchen und Gewerkschaften, forderte die Stadtverwaltung auf, sich an die geltende Rechtslage zu halten. Das bedeute, dass mindestens ein weiterer der bislang vier verkaufsoffenen Sonntage gestrichen werden müsse. Zudem müsse die Stadt das Gebiet verkleinern, in dem die Einzelhändler am Sonntag ausnahmsweise verkaufen dürfen, sagte Mittelfrankens DGB-Chef Stephan Doll dem Bayerischen Rundfunk.

Stadt Fürth will einen von vier verkaufsoffenen Sonntagen streichen

Die Sonntags-Allianz hatte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) eingelegt. Daraufhin hatte die Stadt Fürth vorgeschlagen, einen der bisher vier verkaufsoffenen Sonntage ersatzlos zu streichen. Dieser fällt heuer auf den 14. Juli während des Fürth Festivals. Zum Frühlingsmarkt und an den beiden Kirchweih-Sonntagen im Herbst sollen die Geschäfte nach den derzeitigen Vorstellungen der Stadt jedoch weiterhin öffnen dürfen.

Allianz will notfalls auch gegen Stadt Fürth klagen

Die Sonntags-Allianz verweist dagegen auf eine Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken. Nach dieser sei der Frühlingsmarkt in seiner derzeitigen Form zu klein, um eine Sonntagsöffnung zu rechtfertigen. Kritisch sieht die Rechtsaufsichtsbehörde auch, dass am zweiten Kirchweihsonntag der Einzelhandel im gesamten Fürther Stadtgebiet geöffnet haben dürfe. Sollte es zu keinen Änderungen kommen, werde die "Allianz für den freien Sonntag" erneut eine Dienstaufsichtsbeschwerde stellen und Klage gegen die Stadt Fürth einreichen, sagte Doll.