Zu laut? Streit um Trambahn nach Königsbrunn

Noch bis Ende letzten Jahres konnte man Königsbrunn nur mit dem Bus erreichen - oder eben mit dem eigenen Auto. Die Trambahn ist neu hier in Königsbrunn im Landkreis Augsburg. Das Angebot an Öffentlichem Personennahverkehr ist nun deutlich größer. Das nehmen viele wahr.

Aber eben auch die Geräusche, die so eine Trambahn macht. Zum Beispiel Christa Frey: "Die einen kommen ganz leise. Und die anderen, die 'grillen' so." Die Rentnerin stört das nicht weiter. Aber andere Anwohner in Königsbrunn klagen über Lärm und Erschütterungen, seitdem die Straßenbahn hier fährt.

Summen, Klirren, Quietschen

Die Beschwerdeführer wollen sich nicht vor dem BR-Mikrofon äußern. Per E-Mail teilen sie aber mit, wie sie die Straßenbahn wahrnehmen. Sie stört das Summen, Klirren und Quietschen des Gefährts Besonders schlimm sei es am Morgen und am Abend, wenn es in Königsbrunn eigentlich ruhig ist.

Verständnis bei den Stadtwerken

Etwa 60 lärmgeplagte Haushalte hätten sich an die Stadtwerke gewandt, so Stadtwerke Augsburg-Sprecher Jürgen Fergg. Er äußert Verständnis. Natürlich habe sich hier etwas verändert mit Inbetriebnahme der Trambahnlinie, schließlich sei vorher hier grüne Wiese gewesen. Die Stadtwerke würden alles tun, um die Belastung für die Anwohner zu reduzieren.

Zum Beispiel mit Hilfe von Erschütterungsmessungen. Dazu haben die Stadtwerke einen unabhängigen Gutachter hinzugezogen, der das Rumpeln der vorbeifahrenden Trambahnen bei 15 der Anwohner auswerten soll. Außerdem überprüfen die Stadtwerke die Radreifen der Trambahnen, Schienen werden nachgeschliffen.

Tram bringt Mehrwert

Aber, so Stadtwerkesprecher Fergg: Es müsse auch anerkannt werden, dass die neue Tram einen Mehrwert bringe. Königsbrunn war die größte Stadt in der Region ohne eigene Schienenanbindung, jahrzehntelang war die Trasse für eine Straßenbahnlinie freigehalten worden: "Es ist sicherlich etwas, wo sich auch Anwohner dran gewöhnen müssen”, sagt Fergg.

9-Euro-Ticket nutzen

Nicht alle Anwohner stehen der neuen Trambahn skeptisch gegenüber. Christa Frey hört die Straßenbahn ebenfalls, hält sich aus der Debatte aber raus. Sie findet die neue Tramverbindung ziemlich gut: "Ich hab mir die 9-Euro-Karte gekauft. Was meinen Sie, wie ich die ausnütze."