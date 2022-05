Streit um Tausende Überstunden landet im Augsburger Stadtrat

Auch der Ältestenrat der Stadt Augsburg hat sich am Dienstag mit alten Überstunden des heutigen Baureferenten Gerd Merkle befasst. Ergebnis: Noch im Mai soll die Angelegenheit auf die Tagesordnung des Augsburger Stadtrats.

Merkle fordert Gegenwert von Langzeitkonto

Geklärt werden soll, ob dem Baureferenten Gerd Merkle der Gegenwert von mehr als 4.500 angesammelten Überstunden auf einem Langzeitkonto aus früheren Tätigkeiten für die Stadt ausgezahlt werden darf. Es geht um rund 220.000 Euro. Vertreter verschiedener Parteien im Augsburger Stadtrat hatten wegen der "Causa Merkle" zuletzt harsche Kritik an Oberbürgermeisterin Eva Weber und an der Krisenkommunikation der Stadt geäußert.

Ansammlung der Überstunden liegt lange zurück

Die Überstunden stammen nach Angaben der Stadt aus den Jahren 1994 bis 2008. In diesen Jahren sei Merkle im Baureferat als Koordinator für baufachliche Aufgaben und Bauprojektmanager mit zahlreichen Sonderprojekten betraut worden. Dabei ging es etwa um die bauliche Entwicklung der ehemaligen US-Kasernen in Augsburg.

Personalamt bestätigt Merkles Anspruch

Die Oberbürgermeisterin erklärte am Dienstag nach der Sitzung des Ältestenrats, das Personalamt der Stadt habe den Sachverhalt intensiv geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Anspruch Merkles bestehe. Im Personalausschuss des Stadtrats soll jetzt noch einmal beraten werden. Der Stadtrat soll außerdem entscheiden, ob der Kommunale Arbeitgeberverband oder alternativ eine Rechtsanwaltskanzlei hinzugezogen werden, um in juristischer Hinsicht Klarheit zu schaffen.

Regierung von Schwaben verweist auf Personalhoheit der Stadt

Die Stadt hatte den Vorgang zuletzt auch der Regierung von Schwaben zur Prüfung vorgelegt. Die Bezirksregierung teilte daraufhin am Montag mit, dass die Stadt "in einer solchen Angelegenheit, die ihre Personalhoheit betrifft, grundsätzlich selbst in eigener Verantwortung zu entscheiden" habe. Die Regierung von Schwaben sei hierfür nicht als Aufsichtsbehörde zuständig.

Stadtspitze und Fraktionsvertreter beraten sich im Ältestenrat

Dem Ältestenrat der Stadt Augsburg gehören zehn Mitglieder an: neben Oberbürgermeisterin Eva Weber die zweite Bürgermeisterin Martina Wild sowie der dritte Bürgermeister Bernd Kränzle und eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder Stadtratsfraktion.