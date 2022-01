Streit um Stromtrasse: Gemeinde Perach wehrt sich

Die Gemeinde Perach im Landkreis Altötting liegt in einer Idyllischen und ruhigen Gegend. Doch die Anspannung bei den Bürgern ist groß. Eine der vorgeschlagenen Trassenvarianten führt durch ihre Gemeinde. Die Masten für die neue Stromtrasse wären etwa 50 bis 70 Meter hoch. Alle paar hundert Meter müssten sie aufgestellt werden.

Anwohner sind besorgt

Für Anwohner wie Klaus Hiefinger ein Albtraum. Die Trasse würde sehr nah am Haus seiner Mutter vorbeiführen. Gerade wohnt dort eine junge Familie, später sollten es eigentlich seine Kinder bekommen. Das Grundstück liegt etwas abgelegen auf einer Anhöhe am Waldrand. Er sagt: "Die Leitung zerstört unser Anwesen." Sollte die Trasse über Perach laufen, dann könne niemand mehr in diesem Haus wohnen. Das könne er nicht verantworten und wolle er auch der nächsten Generation nicht antun.

Peracher reichen Stellungnahmen ein

Bis 11. Februar läuft das Raumordnungsverfahren. Die Bürger der Gemeinde können bis zum 11. Februar eine Stellungnahme abgeben und darlegen, was sie von den drei Trassenvarianten halten. Klaus Hiefinger und auch Perachs Bürgermeister haben Stellungnahmen bereits abgeschickt.

Die Argumente der Gemeinde gegen die geplante Trasse: Perach sei eben kein Industriestandort, sondern diene der Naherholung. Dort gibt es einen Badesee, eine Radelstrecke, eine uralte Linde. Auch am Ortsteil Niederperach müsste die Stromleitung sehr nah vorbei. Außerdem geht es um Wasserschutz, Naturschutz, Uhus, Schleiereulen und Fledermäuse.

Widerstand auch in anderen Gemeinden

Doch auch bei den anderen betroffenen Gemeinden regt sich Widerstand. Burgkirchen z.B. liegt auf der gleichen Trassenvariante wie Perach. Dort heißt es auch: Bitte nicht bei uns, die Trasse würde den Ort noch mehr zerschneiden. Die andere Variante führt unter anderem durch Mehring und Marktl. Beide Bürgermeister berichten ebenfalls von massiven Betroffenheiten in ihrer Region.

Eine Variante, die alle glücklich macht, scheint es nicht zu geben. Eine Erdverkabelung ist nur teilweise möglich. Viele haben sich eine Trasse entlang der A94 gewünscht, am besten unteririsch, wenn ohnehin die Autobahn gebaut wird. Da heißt es aber vom Netzbetreiber, das gehe nicht. Man müsse sich an der Bestandsleitung orientieren. Einig sind sich alle Gemeinden, dass es diese Trasse braucht - für das Chemiedreieck. Die Frage ist eben nur: Wo soll sie hin?