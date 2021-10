Dank viel Geld: Streit um Streuobstwiesen vorerst beigelegt

Es war der härteste Konflikt nach dem Artenschutz-Volksbegehren "Rettet die Bienen". Aus Sicht von Landesbund für Vogelschutz (LBV) und Bund Naturschutz hatte die Staatsregierung den Biotopschutz für Streuobstwiesen aufgeweicht. Mit einer Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgericht machten sie deshalb Druck auf die Regierung von Markus Söder (CSU).

Jetzt wollen die beiden Verbände ihre Popularklage gegen die Staatsregierung wegen deren umstrittener Streuobstverordnung vorerst ruhen lassen. Der Grund: sehr viel staatliches Geld soll den Erhalt und sogar Ausbau der Streuobstbestände ermöglichen.

Mehrere 100 Millionen Euro befördern Konsenslösung

Wie schon beim Runden Tisch Artenvielfalt haben verschiedene Verbände in den vergangenen sechs Monaten mit der Staatsregierung auf Vermittlung von Ex-Landtagspräsident Alois Glück den speziellen Streuobstwiesenpakt ausgehandelt. CSU-Ministerpräsident Söder wird ihn heute vorstellen.

Nach Auskunft des LBV-Vorsitzenden Norbert Schäffer fließen laut Vereinbarung in den nächsten 15 Jahren mehrere 100 Millionen Euro in die ökologisch wertvollen, bayerischen Streuobstwiesen. Einmal für die Pflanzung von zusätzlich einer Million Streuobstbäumen und dann für die aufwändige Pflege der Bestände. Damit sei das Hauptziel – die fünf Millionen Streuobstbäume in Bayern nicht nur zu erhalten, sondern den Bestand sogar auf sechs Millionen auszuweiten erreicht, so Schäffer zum BR. Ihn freue vor allem, dass dieser wichtige Lebensraum bei der richtigen Umsetzung, mit genügend Personal und Geld künftig sogar noch wachsen könne.

Klage ruht solange Streuobstbestände tatsächlich wachsen

Der Rechtsstreit mit der Staatsregierung darüber, ob Streuobstbiotope gemäß Artenschutz-Volksbegehren ausreichend geschützt werden, liegt damit auf Eis. Schäffer nennte diese Frage "nachrangig": "Wenn andere Instrumente besser sind, dann ist mir das recht." Einig ist er sich mit dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner: "Wir werden dann auch gemeinsam mit den Landesbund für Vogelschutz unsere Klage gegen die Regierung ruhen lassen, die ja nach dem Volksbegehren nicht so gut mit den Obstbäumen umgegangen ist, wie wir das wollten."

Vorrang haben für Mergner zudem möglichst viele, von den Landwirten lebendig gehaltene und bewirtschaftete Streuobstbäume. Damit sich das auch auf Dauer lohnt, dafür sollen Apfelsaft- und Schnaps-Vermarktungskonzepte und finanzielle Zuschüsse sorgen. Erfreulicherweise hätten die finanziellen Anreize schon jetzt dazu geführt dass sich die Fällungen von Streuobstbäumen in Grenzen halten, so Landesbund für Vogelschutz und Bund Naturschutz.

Geld kommt von EU, Bund und bayerischem Staatshaushalt

Die mehreren 100 Millionen Euro für die Streuobstwiesen sollen über die Jahre sowohl von der EU, dem Bund und aus Bayerischen Staatshaushalt kommen. Verteilt werden die Gelder an die Streuobstbauern etwa über das bayerische Kulturlandschaftsprogramme und den Vertragsnaturschutz.

Damit die Streuobstmittel auch ordentlich eingesetzt werden, entstehen zudem mehrere Dutzend Arbeitsplätze in der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung. Der Bayerische Landtag muss den Plänen noch zustimmen.