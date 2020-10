Ärger um Straßenausbau zwischen Ingolstadt und Neuburg

Die Staatsstraße 2214 führt von Neuburg an der Donau nach Ingolstadt. Laut Staatlichem Bauamt fahren hier täglich 15.000 Fahrzeuge – normal sind auf einer Staatsstraße nur rund 5.000 Fahrzeuge. Deshalb plant das Bauamt nun einen großen Ausbau. Für die rund sieben Kilometer zwischen Irgertsheim und Friedrichshofen sind vier dreistreifige Überholbereiche und drei sogenannte höhenfreie Anschlussstellen geplant – für rund 80 Millionen Euro.

Bestehende Bundesstraße weit von Audi entfernt

Zwar verbindet bereits die Bundesstraße B16 die Städte Neuburg und Ingolstadt. Die B16 führt allerdings südlich an Ingolstadt vorbei – wer von dort etwa zu Audi in den Ingolstädter Norden will, muss noch die komplette Stadt durchqueren. Deshalb nutzen viele Pendler die Staatsstraße 2214, die im Ingolstädter Nordosten auf die B13 trifft. Durch den Ausbau würde die Staatsstraße ein mächtiger Zubringer für Audi und Ingolstadt.

Ingolstadts OB ist wenig begeistert von den Plänen

Der neue Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) zeigt sich überrascht von den Planungen und spricht von einem "gigantomanischen Straßenbauprojekt". Er plädiert deshalb in Zeiten der Verkehrswende und des Klimaschutzes für eine intelligentere Lösung. Denn mehr Straßen brächten auch mehr Verkehr, so der Oberbürgermeister.

Viele Bürger der Ingolstädter Stadtteile Dünzlau und Gerolfing begrüßen seinen Vorstoß, denn sie befürchten dass trotz des Ausbaus noch mehr Pendler einen Schleichweg durch ihre Dörfer wählen. Der Oberbürgermeister will nun mit allen Beteiligten nach einer verträglicheren Lösung suchen.