Streit um Steinbruch: Bürger wollen Grundwasser schützen

Die Interessengemeinschaft Steinbruch Gräfenberg (IGS) übergibt am Donnerstagabend ihre Unterschriften gegen die Verfüllung eines Steinbruchs dem Stadtrat. Wie die IGS mitteilt, wolle man den Stadtrat dazu bringen, sich aktiv für den Schutz des Grundwassers einzusetzen.

Streit um Steinbruch in Gräfenberg

Der Steinbruch in Gräfenberg sorgt schon seit einem Jahr für Ärger. Momentan darf er nur mit reinem Bodenaushub verfüllt werden. Der Steinbruchbetreiber hatte bereits vor längerer Zeit eine Änderung der Nutzung beantragt. Das Unternehmen will eine Betriebserlaubnis für die Kategorie C. Steinbrüche der Kategorie C gelten als "wenig empfindliche" Standorte. Das heißt, es könnte dann in dem Steinbruch auch schadstoffbelastetes Material, wie Bodenbelag aus Behandlungsanlagen und Gleisschotter verfüllt werden.

Landratsamt genehmigt Aufwertung nicht

Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts Kronach waren die Antragsunterlagen des Steinbruchbetreibers jedoch nicht ausreichend. Eine Aufwertung in eine andere Verfüll-Kategorie war so nicht möglich, so Matthias Trau vom Wasserwirtschaftsamt Kronach. Im Juli hatte auch das Landratsamt Forchheim einen entsprechenden Antrag nicht genehmigt.

Es gäbe die Möglichkeit eine technische Sorptionsschicht, eine Art Filter, im Steinbruch einzubauen. Damit wäre nach dem bayerischen Verfüll-Leitfaden eine Aufwertung von der Standort Kategorie A auf B möglich, so Trau weiter. Das bedeutet, dass weitere Materialien in den Steinbruch verfüllt werden dürften, wie Bauschutt und unter bestimmten Bedingungen auch Gleisschotter.

Bürgerinitiative hat Unterschriften gesammelt

Die Bürgerinitiative IGS und der Bund Naturschutz Bayern wollen das jedoch verhindern. Die Initiative hat bisher 1.357 Unterschriften eingesammelt, 600 alleine aus der Stadt Gräfenberg. So wolle man den Stadtrat dazu bringen, dass er sich aktiv für den Schutz des Grundwassers einsetzt, so die Interessengemeinschaft gegenüber dem BR. Die Stadt Gräfenberg hat sich dazu bisher nicht geäußert.