13.06.2019, 17:06 Uhr

Streit um Steinbruch am Heuberg geht weiter

Die Rohrdorfer Zement, die den Steinbruch am Heuberg im Landkreis Rosenheim betreibt, will künftig 200.000 Tonnen Kalkstein pro Jahr abbauen. Die Bevölkerung will das verhindern. Ein jahrzehntelanger Streit geht in die nächste Runde.