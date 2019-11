Streit um Riesen-Hühnerstall in Schnaitsee

Der nördliche Landkreis Traunstein: Sanfte Hügel, grüne Wiesen, idyllische Dörfer. Doch in einem Dorf gärt es: In Schnaitsee hat der Gemeinderat für den Bau einer Hühnermastanlage gestimmt. Auf dem Gelände eines Landwirts, der bis jetzt nur Milchvieh hält. Umweltschützer und auch viele Bürger sehen das kritisch.

Umweltschützer sehen Gülle als Gefahr fürs Trinkwasser

Der Landwirt möchte seinen Betrieb komplett umkrempeln. Rindermast statt Milchkühe, dazu Hühnermast in relativ großem Stil: Ein Stall für 38.000 Tiere. Das würde die Produktion von etwa 330.000 Hühnern pro Jahr bedeuten. So haben es jedenfalls Umweltschützer ausgerechnet. Sie wenden sich gegen Massentierhaltung und befürchten, dass enorme Mengen Gülle das Trinkwasser in der Region belasten könnten. Dessen Nitratwert liegt mit 38 Milligramm pro Liter bereits im kritischen Bereich.

Unterschriftensammlung gegen den Mastbetrieb

Die Gemeinde hat nach langen Debatten ihr Einverständnis erteilt. Das letzte Wort hat das Landratsamt. Bis wann es entscheidet, ist noch nicht absehbar.

Die Umweltschützer sammeln derweil Unterschriften. Selbst wenn sie den Mastbetrieb nicht verhindern können, hoffen sie, dass der Streit die Sensibilität erhöht. So sollten Verbraucher künftig mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, so dass auch Landwirte von kleineren Betrieben ein Auskommen haben.