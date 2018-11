Streit um Pläne für Uniklinikum Passau

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) hat sich in einem Brief an den Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) in die Diskussion über einen Studiengang für Medizin eingeschaltet. Darin kündigte er vehementen Widerstand gegen ein Uniklinikum in Passau an.

Diskussionen um Medizinstudium in Niederbayern

Hintergrund der Debatte ist, dass zuletzt seitens verschiedener Politiker und Akteure Rufe nach einer medizinischen Fakultät an der Uni Passau lauter geworden sind. Die „Passauer Neue Presse“ zitierte heute unter anderem auch OB Dupper mit der Aussage, dass die Stadt das Thema weiter forcieren werde. In Niederbayern gibt es bislang keinen Universitäts-Studiengang für Medizin. Zuletzt wurde im September ein Medizinstudium mit Kooperation mit einer österreichischen Privatuniversität auf den Weg gebracht, das 2020 starten soll. Studierende sollen dann ein dreijähriges Grundstudium im österreichischen Krems absolvieren und anschließend an einem neuen Hochschulstandort in Metten im Landkreis Deggendorf einen Masterabschluss machen.

Ärztepräsident für medizinische Fakultät in Passau

Im Oktober hatte dann der Präsident der Landesärztekammer, Gerald Quitterer, eine medizinische Fakultät für die Universität Passau ins Gespräch gebracht – nachdem gerade in Augsburg eine solche Einrichtung aufgebaut wurde. Die Führung der Uni Passau zeigte sich damals dem BR gegenüber für ein Medizinstudium grundsätzlich aufgeschlossen, rechnete aber kurz- und mittelfristig nicht mit einer eigenen Fakultät, sondern eher mit einer Kooperationslösung. Ähnlich äußerten sich zunächst auch Verantwortliche des Passauer Klinikums, jedoch will Landrat Bernreiter erfahren haben, dass man dort auch von weitergehenden Schritte und weiteren Fachabteilungen träume, um letztlich doch den Status eines Uniklinikums zu erhalten.