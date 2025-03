Streit um Pfarrer in Hauzenberg: Bischof bittet um Deeskalation

Passaus Bischof Stefan Oster ruft in einem am heutigen Freitag veröffentlichten Video-Statement (externer Link) zur Deeskalation im Streit um Hauzenbergs Pfarrer auf. Er bittet um Abkühlung von Emotionen und Nüchternheit.

Kritiker des Pfarrers wurden laut Bischof gemobbt und bedroht

Oster zeigt sich geschockt darüber, dass es in bestimmten Gesprächen und Kommentaren keine zweite Meinung über das positive Wirken des Pfarrers geben dürfe, dass die Erzählung in Hauzenberg laute: Einige wenige Personen hätten den Pfarrer beim Bischof hingehängt und seien die eigentlichen Schuldigen.

"Viele, die sich kritisch positionieren, erleben sich ausgegrenzt oder gemobbt, bis hin zu konkreten Drohszenarien." Diese Menschen seien weder "feige Denunzianten noch böswillige Neider", sondern Menschen, die in Sorge für Kinder und Jugendliche gewesen seien, sagt der Bischof. Er ruft nun dazu auf, im christlichen Geist miteinander zu sprechen und zu versuchen, das Gegenüber zu verstehen.

Schutzkonzept in Hauzenberg sei gescheitert

Außerdem kündigt Oster an, alsbald Personen in den Pfarrverband zu schicken, die von außen kommen und einen Prozess der Aufarbeitung begleiten. Auch er stünde für Gespräche bereit. Es habe ihm schon seit Tagen "unter den Nägeln" gebrannt, sich öffentlich zu den Vorgängen zu äußern. Viele Dingen rund um den Vorgang seien aber vertraulich und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Erstmals sprach Oster in seinem Video-Statement auch davon, dass die Präventionsstelle des Bistums Passau im Spätsommer 2024 ein Schutzkonzept in der Pfarrei Hauzenberg einrichten wollte. Das sei aber nicht zustande gekommen, "weil - so meine Mitarbeiter - die Leitungsperson kompromittiert sei", so Oster. Es habe damals keine Atmosphäre von Vertrauen aufgebaut werden können.

Seit Weihnachten 2024 habe sich die Situation weiter zugespitzt. Dann sei auch mehrfach mit Aulinger gesprochen worden, unter anderem sei es um seine finanzielle Versorgung während der Zeit seines Ausstiegs gegangen. Der Pfarrer habe dann im März erstmals selbst angeboten, sich aus Hauzenberg zurückziehen zu wollen. "Von ihm selbst kam das Wort 'Resignation auf den Pfarrverband'", so Oster.

Zwei Präventionsgremien empfahlen Absetzung

Pfarrer Aulinger wurde am Montag (24.3.) vom Bischof abgesetzt. Der Grund: mutmaßliches Fehlverhalten in der Jugendarbeit. Der Pfarrer soll Minderjährigen Alkohol besorgt und mit ihnen exzessiv gefeiert haben. Es geht unter anderem um angebliche Trink-Gelage – unter anderem auf Hüttenausflügen. Der Bischof setzte den Pfarrer auf Empfehlung zweier Präventions-Gremien ab. Seitdem bekunden Tausende Hauzenberger ihre Solidarität mit dem Geistlichen. 80 Ministranten sind aufgrund dessen zurückgetreten, knapp 60 Menschen aus der Katholischen Kirche ausgetreten.