Streit um Passauer Dackelmuseum: Fronten sind verhärtet

Zieht das Passauer Dackelmuseum tatsächlich nach Regensburg um? Sieht ganz so aus. Denn im Streit mit den Betreibern bleibt die Stadtverwaltung hart.

Ordnungsamt untersagt die Benutzung des Gehsteigs

Bei der Auseinandersetzung geht es um einen Sonnenschirm, zwei Stühle sowie einen Tisch inklusive Deko-Artikel, die die Betreiber Seppi Küblbeck und Oliver Storz auf einer Verbreiterung des Gehsteigs vor dem Museum täglich aufstellen. Das Ordnungsamt untersagte das vor einigen Tagen per schriftlicher Mitteilung. Die Behörde beruft sich dabei auf das Bayerische Straßen- und Wegegesetz sowie auf die Stadtbildsatzung der Stadt Passau.

Eine Rathaussprecherin bekräftigte heute auf Anfrage noch einmal den Standpunkt der Stadtverwaltung: "Im Stadtgebiet gibt es sicherlich Hunderte Läden, Ateliers et cetera, die ähnliche Anliegen haben und auf öffentlicher Fläche mehr aufstellen möchten, als zulässig ist. Sie alle haben in der Vergangenheit keine Genehmigung erhalten. Es gibt also keinen Anlass, in dieser Sache anders zu entscheiden". Der Treppenaufgang zum Museums dürfe gerne für Deko-Artikel verwendet werden.

Betreiber: Fehlende Wertschätzung seitens der Stadt Passau

Auch die Betreiber bleiben bei ihrer Haltung. Sollte die Stadt nicht einlenken, werde man Passau verlassen und mit dem Dackelmuseum nach Regensburg ziehen. "Ein Anruf genügt und wir könnten unsere Zelte in der Welterbe-Stadt aufschlagen", so Seppi Küblbeck zum BR.

In den letzten Tagen hätten sich zahlreiche Dackelfans per E-Mail gemeldet und in sozialen Medien für den Erhalt des Museums in Passau ausgesprochen. Küblbeck klagt auch über mangelnde Wertschätzung vonseiten der Stadt: "Statt einer Bußgeldandrohung sollten wir eigentlich ein Dankschreiben wegen unserer Verdienste um die Stadt Passau bekommen".

Gäste aus aller Welt wollen Dackel sehen

Das Dackelmuseum war vor vier Jahren eröffnet worden. Zahlreiche, auch internationale Medien berichteten seitdem über die kuriose Einrichtung, in der auf wenigen Quadratmetern Tausende verschiedene Dackel-Utensilien zu sehen sind. Die Gäste kommen aus aller Welt. Nach Angaben der Betreiber besuchen jährlich etwa 15.000 Dackelfreunde das Museum. An besucherstarken Tagen - wie beispielsweise am vergangenen Wochenende - seien es weit über 300 gewesen.